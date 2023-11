Kicsengetéskor érünk oda a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumba. Pillanatok alatt megélénkül az aula, szól a zene, az egyik helyen pingpongozni kezdenek a diákok, a másikon már indul is a gyors röpimeccs. Remek a hangulat.

– Ez van minden szünetben – mondja portálunknak Nemeskéri Csilla testnevelő tanár. Valójában már régóta, úgyhogy nyitott kapukat döngetett a Magyar Diáksport Szövetség, amikor tavaly megkereste őket, hogy csatlakozzanak az Aktív iskola elnevezésű mozgásösztönző programjukhoz.

Azt már Baranyiné Jászfalvi Marianna, az iskola igazgatója mondja, hogy a tavalyi volt az első tanév, amikor részt vettek a programban, aztán úgy döntöttek, hogy az idén folytatják.

– Épp ez volt a kiinduló alap, hogy itt szeretnek a szabadidejükben is mozogni a gyerekek. A program pedig épp erre épül, a plusz mozgásra. Gondoltuk, szakmailag is fejlődünk, ha részt veszünk a szövetség által felajánlott képzéseken, emellett új eszközöket is kapunk, amelyet kipróbálhatnak a gyerekek.

Plusz programok

Az igazgató megjegyzi, más szakos kollégák is csatlakoztak, az egyik matektanár például, aki pingpongedzéseket tart, ottjártunkkor épp versenyen volt a tanítványaival.

– Milyen pluszt adott a program a már meglévő alapok mellé? – kérdezzük.

– Kaptunk például versenyfrizbit, petanque-t, egy tollashoz hasonló ütőt, olyan játékokat, amelyek még nem ismertünk. A tavalyi amolyan tapogatózós év volt, most már jobban ráálltunk, és a gyerekek is segítenek, létrejött egy csoport, akik ötletelnek, miniversenyket szerveznek – sorolja Nemeskéri Csilla. Megjegyzi, készül a konditermük is, a fiúk már alig várják, szeretnek testépíteni.

– Egy kinti kondipályát is tervezünk, bízunk benne, hogy sikerrel járunk – fűzi hozzá az iskolaiigazgató. Megjegyzi, az iskola az egyetemhez tartozik, akik mindenben támogatják őket, az egészségfejlesztés – ennek része a sport is – különösen fontos egy egészségügyi tanintézményben.

Tizenhárom éve még reménykedtek

Azt viszont mi jegyezzük meg, hogy mindez abban az intézményben kezdődött el, amelynek már hosszú ideje nincs tornacsarnoka. A történteket nyomon követte annak idején lapunk: a csarnok építése tizenhárom éve, azaz 2010 óta áll, miközben az eredeti terv az volt, még abban az évben átadják. A beruházó csődbe ment, az építkezés akkor abbamaradt. Az építmény félkészen áll azóta is. Kérdezzük, van-e fejlemény az ügyükben.

– Hiába reménykedtünk – válaszolja a testnevelő tanár. Az órákat az egyetlen, ma már egyre rosszabb állapotú tormateremben tartják, valamint a kis- és a nagyaulában, és amíg az idő engedi, szabadtéren, a sportpályán. De mindez nem helyettesíti magát a csarnokot.

– Most már nem a miénk, meg is szüntették az összeköttetést a két épület között – jegyzi meg az igazgatónő. Megtudjuk, akárcsak a Herman gimnázium esetén, egy folyosón mehettek volna át a diákok a csarnokba. – Nem tudom, hol tart ez a folyamat, de horribilis az összeg, amit be kellene fektetni.

Egyre rosszabb állapotban van

Baranyiné Jászfalvi Marianna elárulja, az utolsó információjuk szerint egy alsózsolcai kézilabda szakosztály próbált pályázati pénzt szerezni az építkezés befejezésére, de nem tudják, hogy most mi a helyzet. Egy biztos, a félbehagyott sportcsarnok egyre rosszabb állapotban van, már egy fa nőtt ki a teraszán. Próbálják rendben tartani a környezetét, mindhiába.

– Az aktivitás nagyon dolgozik a kollégákban és a gyerekekben – utal vissza Nemeskéri Csilla az "Aktív iskola" programjukra. – De ez sokkal magasabb szintű is lehetne, ha a feltételek adottak lehetnének.

Még mindketten megemlítik: a hossz évek alatt számtalanszor bíztak benne, hogy a következő tanévet már a tornacsarnokra építhetik. Minden igényt kielégített volna (jártak benne többször is különböző bejárásokon) lett volna benne fitneszterem, fallabdapálya, szauna medencével, amelyeket nemcsak az iskola, hanem a környéken élők, az avasiak is használhattak volna.