A munkaterület átadásával elindult az új okos játszótér kivitelezése és a jövő év második negyedévében fejeződik be. Így a gyerekek a nyári szünidő alatt a megújult környezetben már birtokba is vehetik az új eszközöket. A játszótérfejlesztés európai uniós támogatással valósul meg, amelynek eredményeként interaktív, nap- és mozgási energiával működő, valamint hagyományos játszóelemeket telepítenek. A funkcionális egységek megközelíthetősége érdekében akadálymentes sétányt is kialakítanak. A városban korábban telepített utcabútorokkal azonos típusú padokat, valamint - a környezettudatosság és a szemléletformálás érdekében - szelektív hulladékgyűjtőket helyeznek ki. A terület megjelenését a látványelemként is funkcionáló ülőkavicsok és világító padok teszik majd változatosabbá. A Harica-ligetben egy olyan közösségi teret hoznak létre, amely a Fitt Liget és a Motorikpark mellett teljessé teszi a Nyögő-patak menti zöld infrastruktúra fejlesztését – olvasható Sajószentpéter hivatalos közösségi oldalán.