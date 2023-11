A németországi gazdasági helyzet és az üzleti lehetőségek bemutatása, a magyar cégek kiállításokon, vásárokon való megjelenése és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-Német Tagozatának tevékenysége szerepelt a BOKIK székházban november 7-én megtartott üzleti fórum programján.

Bódi László, az MKIK Magyar-Német Tagozatának elnöke, a meghatározó német kapcsolatokkal rendelkező Halbo mce Tervező és Fővállalkozó Zrt. vezérigazgatója elmondta, a tagozat rendszeresen szervez roadshow-kat a területi kamarák – ez esetben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) – közreműködésével. Ezeknek a rendezvényeknek az a célja, hogy az MKIK törekvéseinek megfelelően támogassák a magyar vállalkozások exportpiaci jelenlétét, egyengessék a cégek kapcsolatépítését a német nyelvterületen.

Megtudtuk, a magyar-német tagozat elnökségét és szakértői csapatát olyan nagyvállalkozások vezetői alkotják, akik több éves piacismerettel, komoly kapcsolatrendszerrel bírnak Németországban, Ausztriában, Svájcban. Ezt a sok év alatt felhalmozódott tapasztalatot, piacismeretet, know-how-t igyekeznek átadni ezeken az üzleti fórumokon. Mert, ahogy Bódi László fogalmazott: „20-30 év tapasztalatát, nem lehet 1 év alatt megszerezni, de kérdésorientáltan sokat át lehet belőle adni akár 1 óra alatt is, feltéve, hogy a hallgatóság érdeklődő, fogadókész”.

Az úgynevezett kifektetést is támogatják

Az elnök kiemelte, hogy munkájuk során az úgynevezett kifektetést is szeretnék támogatni, vagyis azokat, akik úgy érzik, hogy termékeikkel önállóan is megállják a helyüket a nemzetközi piacon, arra biztatják, alapítsanak külföldön vállalkozást. Ezáltal jobban megnyílik előttük a világpiac, hiszen a német, osztrák, svájci „felségjelű” cégek komoly presztízzsel rendelkeznek. Emellett a magyar gazdaság és a magyar vállalkozók is profitálhatnak a kifektetésből, hiszen a magyar vállalkozó viszi magával a magyar beszállítóit is.

„Azoknak, akik fontolgatják a külföldi cégalapítást, a magyar-német tagozat ebben is segítséget tud nyújtani, hiszen a saját szakértőik között vannak olyan német ügyvédek, adótanácsadók, akik járatosak ezen a területen. Nagyon fontos elmondani, hogy minden ilyen kifektetés nem csak rangot ad, de növeli a bruttó nemzeti jövedelmet (GNI) is” – mondta Bódi László, aki hozzátette: a miskolci rendezvény kiváló alkalom volt a megjelent cégvezetők tapasztalatcseréjére is.