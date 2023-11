Miből válasszunk?

Bichon frisé: a kényes megjelenés senkit ne tévesszen meg. A bichon frisé apró méretű, de érdeklődő, könnyen kezelhető és tanítható. Vidám természete átragad az emberre is. Szereti, ha sokat simogatják, úgyhogy akár ölben is elvan, de temperamentumos, energikus is.

Cairn terrier: bármilyen kicsi is, nagyon érdeklődő és lelkes kutyus. Imádja az aktív programokat. Szeret futkosni, igénye is van a mozgásra. Intelligens kutyafajta, amely szívesen részt vesz a családi életben. Habár a gyerekeket is nagyon kedveli, de ha úgy érzi, hogy fölényben van, akkor dominánsan viselkedhet. Ettől függetlenül nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt, okos kistestű kutya.

Chihuahua vagy csivava: a világ legkisebb kutyafajtájáról van szó. Az apró termet azonban heves vérmérsékletet rejt, azaz mérete ellenére nagyon bátor és magabiztos és gyakran hajlamos többet hisz magáról, mint ami. Kicsi a bors, de ha már nem is erős, akkor legalább intelligens, éppen emiatt is szükséges mindezt kihasználni és következetesen nevelni. Okosnak okos, de a gyerekeket nehezen viseli, így olyan családban, ahol gyerkőcök is vannak, nem ideális kutya. Ez annak köszönhető, hogy a gyerekek is a figyelemre vágynak, akárcsak a csivava és két dudás egy csárdában nem szerencsés.

Francia bulldog: apró termetét zömöksége teszi igazi jelenséggé. Arról nem is beszélve, hogy egy vidám, barátságos fajtáról van szó. Nemcsak kis mérete miatt, de a légszomjra hajlamos kutyus nem szereti a túlságosan nagy sétákat és a megerőltető mozgást. Vagyis a kényelmesebb gazdik számára is ideális választás. Rendkívül érdeklődő és könnyen képezhető. Gyerekek mellé is ideális választás lehet és más állatokkal is barátságosan viselkedik.

Mopsz: az apró termetbe zárt eb nemcsak külsejével rabolhatja el az ember szívét, hanem hihetetlen humorával is. Első ránézésre talán nem is gondolnánk, hogy egy rendkívül értelmes és szórakoztató kutyafajta, pedig az. Egy mopsszal nem unalmas az élet, mert nagyon játékos fajta. Igaz, hogy szeret sokat aludni (és horkolni, ami a rövid orrának köszönhető), de a másik pillanatban már tettre kész.

Papillon: élénk, energikus és jól edzhető fajta. Nem egy egész nap az ölben heverésző típus. Mivel okos, így könnyen tanítható – néha azért megmakacsolja magát – és szereti a mentális kihívásokat, ezért a versenyzés ennek a fajtának való. Szereti az emberek társaságát és a gyerekekkel is jól kijön, ha tudják, hogyan kell bánni egy papillonnal.

Pembroke welsh corgi: a kicsi, de annál öntudatosabb ebNagy-Britanniából származik. II. Erzsébet királynő kedvenc fajtája volt, amelyből szép számmal éltek a Buckingham palotában. Okos kistestű kutya és önálló, amelyik mindig tudja, hogy mit akar és persze azt is, hogy mit nem. A rövid lábak senkit ne tévesszenek meg, imádnak mozogni, elég aktív fajta. Önfejű jószág, de a dicséretet nemcsak szereti, hanem így lehet eredményesen nevelni, motiválni.

Pumi: kisméretű fajta, amely élénk, okos és könnyen képezhető. Igazi energiabomba. Mivel eredetileg hajtókutya, így szüksége van olyan feladatokra, amelyek lefárasztják. A pumihoz érteni kell, mert ha olyan gazdihoz kerül, aki nem megfelelően fárasztja le, akkor keres magának elfoglaltságot és annak a gazdi nem igazán örül. Tehát a pumi ugyan kistestű és nagyon okos, lakásban nem a legideálisabb tartani.

Shih tzu: az a fajta kisméretű eb, amelyiken megakad az ember szeme. Ez főleg a hosszú szőrének köszönhető. Azonban kár azt hinni, hogy egy kényes négylábú arisztokratát rejt a bunda, a shih tzu ugyanis nagyon játékos és okos kistestű kutya. Bármennyire is életvidám, mégis a nyugodtság jellemző rá, így más állatokkal is jól kijön.

Törpe uszkár: mérete mellett az intelligenciája miatt is kedvelt fajta. Nemcsak könnyen tanul, de könnyű tanítani is. A mindig vidám kutyus szereti a társaságot. Annyira, hogy az egyedüllét kimondottan megviseli. Az eredetileg vadászkutyaként tartott eb nem is igazi házőrző típus a mérete miatt, de hangos ugatással azért kiválóan jelez.

Törpe schnauzer: élénk, barátságos, amelyik okos és nagy a mozgásigénye. Az egész napos heverészés nem neki való. Ha kellően lefoglalják és lefárasztják, akkor nagyon alkalmazkodó. Önfejű és kissé makacs, de okossága miatt könnyen tanítható, így engedelmes háziállattá válhat.

Yorkshire terrier: akárcsak a csivava, a yorkshire terrier is nagyobbnak hiszi magát, mint amekkora és ez viselkedésében is megmutatkozhat. Magabiztos és ennek tudatában védi a családját, a portáját. Éber és okos fajta, amely kíváncsisággal párosul. Habár többet képzel magáról, képes a gazdáját falkavezérként elfogadni és hűséges társa tud lenni.