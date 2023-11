A péntektől vasárnapig tartó Miskolci Ötletmaratont a Zrínyi Ilona Gimnáziumban rendezték meg. A környezetvédelem iránt elkötelezett jelentkezők hét csapatba szerveződtek és egy-egy projekten kezdtek el dolgozni a "Versenyfutás a klímaváltozással" jegyében.

Molnár Aranka az ötletmaraton szakmai koordinátora egy 48 órás szociális hackathonnak nevezte ezt a hétvégét. Majd elmondta, hogy péntek délután hét ötlet érkezett melyeket be is mutattak a klímaváltozás enyhítésére, majd ezek az ötletek elkezdtek összefuzionálni és négy csapattá, négy ötlettéváltak.

„ Az egyik ötlet arról szólt, hogy hogyan lehetne az élelmiszerbiztonságunkat növelni és a zárt kertekben hogyan lehetne elindítani a zöldségtermesztést és hogyan lehet ehhez közösséget építeni. A másik csapat a betonfeltörésben gondolkodott, hogy hogyan lehetne a városban a sok betonfelületet csökkenteni, hiszen nyáron nagyon meleg. Hogyan lehetne ezeket a területeket zölddel kiváltani. Az ötletüket egy mintaprojekt megtervezésével is kiegészítették. A harmadik csapat a Szinvával foglalkozott, hogy a Győri kapuban hogyan lehetne napozóágyakat elhelyezni, közösségi pihenőhelyet kialakítani, például raklap bútorokkal, összefogással. A negyedik csoport pedig azzal foglalkozott, hogy nagyon sok épületet le kellene bontani, és ezeket törmelékeket, hogyan lehetne egy körforgásos gazdálkodásban újra hasznosítani” – ismertette a szakmai koordinátor. Az ötletek értékelésére egy héttagú zsűri állt össze, Varga Andrea alpolgármester elnökletével, köztük, többek között civilek, ökológiában jártas szakemberek és vállalkozók is. Molnár Aranka hozzátette már vannak tervek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják ezeket a mindennapokba átültetni.

A kertészeté a jövő

Az eredményhirdetés a harmadik helyezettel kezdődött, amely a Szívünk a Szinva fantázianevet viselő csapat lett, majd a második helyezett a Betonból zöldet csapat, az első helyezett pedig Varga Andrea alpolgármester szerint hosszú távon fut versenyt a klímaváltozással, kidolgozott ötletével, a Művelt kiskertek csapata lett.

A csapat egyik tagjának, Kajdi Barnabásnak a tájékoztatása szerint, az alapgondolatunk az volt, hogy nem használt telkeket kötnek össze Miskolcon olyan kertészkedni vágyókkal, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük, hogy telekhez jussanak, de szeretnének kertészkedni. Úgy érzik, hogy nagy igény lenne erre ebben a városban – mondta. Szeretnénk minden olyan tudást átadni, ami a kertészkedéshez szükséges a talaj termőképességének visszaépítésére és az élelmiszer önellátás előmozdítása érdekében - egészítette ki a csapat másik tagja, Havasi Virág.