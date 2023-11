A két egyetem között a kapcsolat 2020-ban kezdődött. A jövőbeni közös programok és a kutatásokon túlmutató szakmai és egyéb tevékenységek megvalósítása, a nemzeti felelősségvállalás erősítése érdekében az intézmények további karait és intézeteit vonja be az együttműködésbe.

Vannak már működő határon túli kapcsolataik

– Szokatlan, hogy határon túli felsőoktatási intézménnyel írnak alá együttműködési megállapodást, de nem azért, mert ne lenne már korábbról kapcsolat – mondta Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. – Most csupán annyi történik, hogy pecséttel és aláírással látják el azt, aminek már múltja van. A rektor hozzátette: az egyetem feladata, hogy széles kapcsolati hálóval szolgálja a szűkebb és tágabb régió felemelkedését, fenntartható fejlődését. A Partiumi Keresztény Egyetem képzési struktúrájában vannak hasonló elemek, ezért számtalan lehetőség van abban, hogy közös konferenciákat szervezzenek, vagy egymás rendezvényein részt vegyenek, illetve az oktatóik publikálhatnak egymás kiadványaiban is. A kapcsolat élő és intenzív több tudományterületen is, a továbbiakban gyakran meglátogathatják majd egymást a partnerség jegyében.

Ez egy új kezdet ismerős szereplőkkel

– Ez az együttműködési szerződés már az előkészületi fázisában is élettel volt megtöltve, hiszen több kapcsolat alakult már ki a háttérben és egy hosszabb folyamat eredményeként jutottak el ide – hangsúlyozta Prof. Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora. – Ez egy olyan új kezdet, ami korábbi tartalommal telik meg – jegyezte meg. – Az külön öröm, hogy a Miskolci Egyetemen hálózati szempontok alapján gondolkodnak figyelembe véve azt, hogy mi fontos itt és a határon túl.