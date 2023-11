Olvasónk azt jelezte felénk, hogy ez egy zsákutca és veszélyes arra autóval közlekedni az úthiba miatt. Megfogalmazása szerint ez amiatt is gond, mert idős emberek laknak ott és senkinek nem tudnak kocsival tüzelőt felvinni a házához. A témával kapcsolatban megkérdeztük a miskolci városháza sajtóosztályát, akik azt írták, hogy a Belügyminisztérium pozitívan értékelte a Vis Maior pályázatukra benyújtott kérvényüket a területtel kapcsolatban és jelenleg a belső, önkormányzati pályáztatás folyik. Amikor ez véget ér és sikerrel zárul elkezdődhetnek a helyreállítási munkálatok, a tervek szerint már decemberben.

Rendszeresen ellenőrzik

Mivel a levélíró arra hivatkozott, hogy a polgárőrök már a területen végeztek bejárást, ezért a polgárőrséget is megkérdeztük a tapasztalataikról. Viszont ők továbbirányítottak bennünket a rendészet munkatársaihoz. A Miskolci Önkormányzati Rendészettől (MIÖR) hétfőn érkezett meg a következő válasz:

„A MIÖR korábban már vizsgálta a jelzett úthiba körülményeit, és a helyszíni szemlék során a kifogásolt körülmény – Miskolcon a tetemvári pincesor 45. száma előtti közutat érintő beszakadás miatti útszakasz járhatatlansága – valóban tapasztalható volt. A bejelentett probléma feloldása érdekében a közterület-felügyelők először 2023. május 3-án éltek jelzéssel az érintett közút kezelője felé. A 2023. szeptember 4-én elvégzett visszaellenőrzés során munkatársaink megállapították, hogy megtörtént a kifogásolt útszakasz körbekerítése, valamint az érintett területre vonatkozóan behajtási tilalmat jelző közúti jelzőtáblát helyezett ki a közútkezelő. A terület azóta továbbra is a fentieknek megfelelő állapotban van, az útburkolat nincs helyreállítva, mindazonáltal a MIÖR megtette a szükséges intézkedéseket és jelzéssel élt a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. felé az érintett útszakasz kijavítása érdekében. A terület visszatérő ellenőrzését a jövőben is fenntartjuk, amennyiben a közterület-felügyelők szabálysértést tapasztalnak, illetve a szükséges jelzéssel élnek, akkor hatáskörüknek megfelelően a továbbiakban is eljárnak majd” – írta Szabó Ferenc, a MIÖR igazgatója a boon.hu-nak.