Edelényből csak ezért jött be

Tóth Andrásné már reggel 6 órakor kelt és jött be Edelényből, hogy első legyen, aki mindenből vihet a standra kitett láthatósági tárgyak közül. "Régóta kerékpározom, és szükségem van karszalagra, kulcstartóra, első-hátsó lámpára, fényvisszaverőre és tárolózsákra is. Volt időszak, amikor még vidékre munkába is biciklivel jártam. Ma már csak sportra használom ezt a szabadidős tevékenységet. Nemrég is voltam, igaz, akkor csak segítőként az Edelényi Futók Egyesület versenyén – mondta, majd hozzátette, nagyon veszélyes kétkeréken közlekedni az utakon, ha nincs bicikliút. – Az autósok nincsenek tekintettel a kerékpárosokra, a buszok és a kamionok olyan gyorsan mennek el mellettünk, hogy rendesen leszorítanak az útról. Az utak állapotáról nem is beszélve, van, ahol csak tolni merem a biciklit."

Megelőzhető, hogy áldozatok legyünk

Simkó Imre rendőr alezredes, a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője is megérkezett a kitelepülés helyszínére. Ő az érdeklődőknek az online csalásokról beszélt, amik jelentősen megnőttek a vármegyében is. "Nemrég 34 millió forintos kárt okoztak egyetlen embernek. Ez persze egy kirívó eset volt, de a több százezres csalások rendszeresek. A csalóknak, ugye, az a meséjük, hogy a bank biztonsági osztályáról hívják az adott személyt, aki ilyen-olyan adatokat adjon meg nekik. Sajnos sokszor kártyaszámokat is tudnak, mert azt már előzetesen ellopták úgy, hogy feltörték a szervezet biztonsági rendszerét. Azt javaslom mindenkinek, hozzon létre egyszeri virtuális bankkártyát. Ma már vannak olyan cégek, amik azzal foglalkoznak, hogy egy-egy online vásárlásra nyitnak egy számlát, ami a vásárlás után azonnal törlődik. Így a csalók nem tudnak adatokhoz jutni – mondta, majd szó esett arról is, hogy a fiatalok rendszeresen így fizetnek, a rendőrség pedig ezt onnan tudja, hogy általuk is fejlődnek. – A bűnözők mindig új technikákat találnak ki, hogy pénzhez jussanak, nekünk is nagyon kreatívnak, fiatalosnak és fejlődőképesnek kell lennünk mindig."