Facebook oldalukon részletezték is a történteket: "Órákon át dacoltunk a hideggel, de sikerült teljesen megtisztítanunk a feljárót, majd felvittük a festékrétegeket. Igaz, a végeredmény közel sem lett olyan színes, vidám és kreatív, mint eredetileg terveztük, de ennek oka az, hogy nem kaptuk meg rá a szükséges hatósági engedélyeket - csak erre a szolidabb verzióra. Azért egy autentikus idézetet mégis bevállaltunk. A munkát sajnos nem tudtuk ma teljesen befejezni, de hamarosan ezt is megtesszük. Addig is óriási köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a civil, köztéri esztétikai fejlesztéshez! Köszönjük a lelkes önkénteseknek, valamint az önkormányzat illetékes munkatársainak a sok segítséget, amely nélkül a projekt nem sikerülhetett volna" – írták.

Mint mondták, az esemény lebonyolítása az utolsó pillanatig kétséges volt, emiatt nem hirdették meg előre a nagyközönség számára. De tervezik, hogy a következő évben újabb projekteket is terveznek.