- Emiatt őket is megbüntetjük olykor-olykor, ha szabályt szegnek, különösen azokon a helyszíneken, ahol nagyon elszaporodik az ilyen jellegű szabálysértés. Szeptemberben például az iskolák környékén található gyalogátkelőhelyekre ügyelünk erőteljesebben. A kollégáim ott sokszor segítik is a gyalogosok átkelését. Most pedig többek között a Búza tér környékén vagyunk jelen. Szabálytalanság esetén mindig a járőröző rendőrök észlelése az elsődleges, ami kiegészül a járőrautóban található kamera felvételével is. A szabálytalankodó általában helyszíni bírságot kap, vagy feljelentést. A büntetés 6500 forinttól 66 ezer forintig terjedhet az eset súlyosságától és a rendőr megítélésétől függően.

Az óvatosság életet ment

Az elütések jelentős része gyalogátkelőhelyen történik.

- Hetente tapasztaljuk, hogy a forgalmasabb útszakaszokon ütnek el gyalogosokat. Reméljük, hogy azzal, hogy néhány embert megbüntetünk, még többeket visszatartunk attól, hogy szabálytalanul közlekedjenek. Bízunk benne, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb legyen a baleset. A helyszín egyébként mindig meghatározza az intézkedéseinket. A balesetveszélyesebb csomópontokra nagyobb figyelmet fordítunk. Ilyen helyeken sokszor már a jelenlétünk is elrettentő erejű, ami egyértelműen érzékelhető. Hiszen ahová sokszor visszatérünk, ott lényegesen lecsökken a szabálysértések száma. Emellett kérjük az autósokat, hogy a forgalmasabb és kritikus helyeken közlekedjenek óvatosan, lassan, hogy megvédhessük a gyalogosokat, akiken semmilyen védőfelszerelés nincs, a személygépkocsival ellentétben! A gyalogátkelőhelyeknél pedig le kell lassítani és a gyalogosnak meg kell adni az elsőbbséget, vagyis át kell engedni. Ugyanis az elütések nagyobb része gyalogátkelőhelyen történik az autós hibájából – magyarázta a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője.