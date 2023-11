Amfiteátrum formájú épület

Mint a Boon.hu több alkalommal írta, az avasi kilátó felújítására a fővárosi Épkar Zrt. szerzett jogot. Tavasszal meg is kezdődtek a TOP-os pályázat révén finanszírozott munkálatok, amelynek révén tehát teljesen megújul az ikonikus tévétorony. A projekt másik részeként megújul a környék is. Az erre kiírt közbeszerzési pályázatot ugyancsak az Épkar Zrt. nyerte el. Egy 900 millió forintos beruházásról van szó, amelynek idén be kellene fejeződnie.

Az Avas kilátó alá egy amfiteátrum szerű épületet terveztek, amely 200-300 ember befogadására alkalmas. Vendéglátó egységek - boltok, étterem, kávézó, ajándékbolt - is lesznek az amfiteátrum födémje alatt. Az épületek pedig antigrafiti felületet és tiszafa burkolatot fognak kapni. Élő növények futnak majd fel a falfelületekre. Az épület alkalmas lesz szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására.

Így néz majd ki az épület

Lejjebb is építkeznek

Az Avas belváros felőli aljában is folyamatban van a burkolatcsere a Toronyalja utca teljes hosszában mintegy 400 négyzetméter területen. Az aszfalt burkolatú szakaszokat elbontották és azok burkolatát is kockakőre cserélik.

A munkálatok negyedik részében a Palóczy-emlékmű és Bortanya közötti rész megújítása is. Ez is a folyamatban van A Palóczy-emlékmű körül és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin végzik a munkálatokat. A korlátot tartó oszlopok felületi hibáit szükséges javítani, valamint az emlékmű körüli kockakövet és a Dr. Győri Nagy Lajos lépcsősor pihenőin homokkövet kell helyreállítani.