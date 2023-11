November 20-án és 21-én előfelvételi nyílt nap lesz a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban. Az intézmény a művészi pályára készülőknek gazdag képzési választékot nyújt, gyakorlott művésztanárok segítségével. A magas színvonalú képzés záloga, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karával és a Magyar Táncművészeti Egyetemmel.

Az iskola erőssége a kiváló művésztanárok által vezetett színvonalas főtárgyoktatás, melyhez a növendékek többek között szolfézst, zeneelméletet, zeneirodalmat, népzenét tanulnak. Az iskolának jó hírű szimfonikus zenekara, kamarazenekara, fúvószenekara és vegyes kara van. Ezek munkájában a növendékek a képzés során mindvégig részt vesznek. Az intézmény gyakori szereplési lehetőséget nyújt a diákoknak az iskolán belül és kívül egyaránt. A növendékek vendégprofesszorok által vezetett kurzusokon is részt vehetnek. A tanulók részére a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjeire és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira is kedvezményes belépési lehetőséget biztosítanak. A tanulást könyvtár és olvasóterem is segíti.

Így lesz az előfelvételi

A táncos szakok közül a néptánc előfelvételijére, alkalmassági vizsgájára november 20-án, hétfőn 13.30-kor várják a gimnázium Csengey Gusztáv utcai új épületébe (volt Szentpáli-szakközépiskola) a fiatalokat, a kortárs-modern tánc iránt érdeklődők 14.30-ra érkezzenek. A nyílt nap része egy motivációs beszélgetés is, amelyen a művésztanárok eddigi tanulmányaikról, jövőbeli elképzeléseikről beszélgetnek a diákokkal.

A zenei szakokra az előfelvételi nyílt nap 20-án és 21-én lesz a Zenepalotában és a Csengey Gusztáv utcai új épületben. Regisztrálni mindkét napon 8 órától 11.30-ig lesz lehetőség a Zenepalotában. A Csengey utcai épületben a közismereti tárgyak – matematika, angol – lesznek napirenden. A Zenepalota lesz a helyszíne a zeneelméletnek és szolfézsnek és az iskola internetes honlapján, a www.bartokmiskolc.hu-n található beosztás szerint a hangszeres gyakorlati elővizsgáknak. Ugyanitt részletes információk is találhatók a nyílt nap és az iskola oktatási rendszerének részleteiről.