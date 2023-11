A fórumon Gyurcsány Ferenc - a DK elnökének - felesége többek között az oktatással kapcsolatos kritikáit és elképzeléseit osztotta meg az érdeklődőkkel, Hegedűs Andrea, azonban polgármester-jelölti kampányát is szerette volna erősíteni, így az oktatási rendszerrel kapcsolatos aggályai mellett kampányolt is. Az eseményt élőben közvetítették az egyik közösségi média oldalon, amelyet a Gyurcsány-párti Hegedűs Andrea meg is osztott politikusi oldalán. A DK-s politikusnak valószínűleg annyira tetszett a saját beszéde, hogy egy kommentben meg is dicsérte magát a közvetítés alatt. „Andi, gratulálok!” – írta.

Az üggyel kapcsolatban kerestük Hegedűs Andreát és a miskolci DK-t is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen okból gratulált magának Hegedűs Andrea, illetve arra is, hogy mennyire bevett szokás a Gyurcsány-pártnál az, hogy politikusok saját maguknak gratulálnak. Cikkünk megjelenéséig választ azonban nem kaptunk, ha erre sor kerül, írásunkat frissítjük.

