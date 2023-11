Az épület már hónapok óta készen áll, a körülötte lévő területet is elendezték a Miskolc Bükk felőli határában épülő Szeleta Park Látogatóközpontnál. Mint ismert, a Borsod Online elsőként számolt be arról, hogy a Széchenyi 2020 program keretében 2,2 milliárd forintos uniós és magyar állami beruházás keretében épül meg a látogatóközpont. A részletesen kidolgozott terv szerint a látogatóközpontot öt fő elem, a karszt és karsztvíz, a barlangok világa, az ősember bükki megjelenése, a tájtörténet, valamint a tájkép és az élővilág köré rendezve alakítják ki. Lesz benne foglalkoztató terem és egy vetítőszoba.

A három legfőbb élmény­elem egyike a Bükk geológiai sajátosságának bemutatása vetített domborzati kerekasztallal, animációval, kőzetmintákkal, sziklamászó toronnyal. Ugyancsak kiemelt elem a Bükk karszt- és barlangvilágának bemutatása 3D-s elemekkel, vetítéssel.

Központban a barlangok

A Szeleta Park Látogatóközpontban a kiemeltek között is kiemelt helyet kap majd A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete című kiállítás, s ehhez kapcsolódva a Bükk-hegység természeti és kulturális örökséggyűjteményét és az ősemberbarlangok élményszerű bemutatását szolgáló attrakcióegyüttes. Bemutatásában ugyancsak 3D-s vetítés segít, de terepi programként adódik a közelben található Szeleta-barlang bemutatása. A Bükkben ugyanis ezerháromszáznál több barlang található, ezek közül 54 fokozottan védett, 46 barlangból pedig komoly régészeti anyagok kerültek elő, az egyik legfontosabb ősemberbarlang a látogatóközpontnak is nevet adó, nemzetközileg is számon tartott Szeleta.

Kalandpark, játszótér

Kalandparkot is kialakítanak a területen. Épül egy 192 négyzetméteres „Kőkori Karszt Kaland” nevű beltéri játszótér egyedi, többszintes játszóvárral, ahol helyet kap egy sziklatorony, 18 bükkös, egy függőhíd, egy fedett átbújó és csúszda. Ez egész évben használható lesz majd a külső időjárástól függetlenül.

A kisebbeknek nyújt élményeket a 70 négyzetméter alapterületű „Bikkmakk” elnevezésű kültéri játszótér, valamint az idősebbeknek is egy „Pókfonál” kültéri kalandpark a látogatóközpont belső udvarán, 485 négyzetméternyi területen, mászókarendszerrel, egyedi óriáscsúszdával, drótkötélpályával és hintákkal.

Lepellel fedték el

Meglestük, amikor építették

Van egy rejtélyes része is a beruházásnak, amelyet hosszú hetek óta fehér lepel takar el egyelőre a kíváncsi szemek elől. A látogatóközpont épülete előtt bukkantunk a rejtélyre. Belestünk a lepel mögé és kiderült, hogy egy mamut rejtőzik a lepel mögött.

Így néz ki teljes pompájában a mamut szobor

Fotó: Ivanyi Andras

Persze nem igazi, de - mint a látogatóközpont Facebook-oldalára is feltöltött látványterv mutatja, jó értelemben véve megdöbbentő. Állíthatjuk, tetszeni fog a közönségnek. A mamut, mint a környéken egykor élt legnagyobb őslény egyfajta jelképe lesz tehát a Szeleta Park Látogatóközpontnak.