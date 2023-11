Pályázatot írt ki a Miskolc Holdig Zrt. az Avasi kilátó üzemeltetésére. A holding weboldalának ingatlangazdálkodással kapcsolatos oldalán megtaláltuk a vonatkozó dokumentumokat. A pályázati hirdetményből számunkra az derült ki, hogy egyrészt kiírtak pályázatot az Avas kilátó II. emeleti „presszó” szintjére. A helyiség 225,56 négyzetméteres, 403322 forint/hó lenne a bérleti díj határozott időre, maximum 5 évre, a bérlőtől az elvárás minőségi, magas szintű vendéglátás lenne. Ez az a helyiség lehet, ahol korábban, éveken át kávézó működött.

Kávézó, étterem vagy büfé

A pályázatban részletesebben is szerepel az elvárás a leendő bérlővel szemben. Eszerint vendéglátó helyet (például büfé, kávézó, étterem) kell üzemeltetni, továbbá ajándékboltot, illetve legalább ajándéktárgy árusítást is vállalnia kell a pályázónak. Mindezeken túl a kialakítandó rendezvényhelyszínhez kapcsolódóan évente legalább 6 turisztikai rendezvényt kell megszervezni. Elvárás, hogy a presszó a tavaszi szezon kezdetére (2024.március 15.) készüljön el, illetve az átadás napjára (2023. december 16.-2024. január 20. közötti nap) színvonalas catering szolgáltatást már tudjon nyújtani.

Októberben a leendő kávézó területén is jártunk

Fotó: ÉM

A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a létesítménynek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell tartania. Továbbá az adott turisztikai attrakció főszezonjában heti 5 napon, naponta minimum 8 órában kötelező a nyitvatartás. Már nem lehet pályázni, a határidő november 28. volt. Pénteken bontják a pályázatokat, ha több érvényes érkezne be, akkor a holding, mint kiíró a helyiség bérleti jogára licitálást tart az érvényes pályázók között, ennek időpontja december 4.

Külön pályázatot ír ki a Miskolc Holding Zrt. az Avas kilátó lábánál megvalósuló vendéglátó egység, komfortpontok, valamint információs kiállító térre is. Ennek alapterülete 1021,54 négyzetméter, szintén határozott időre, maximum 5 vagy 10 évre kötik a szerződést a leendő bérlővel. Itt 1 millió 146 ezer havonta a bérleti díj, erre jön még rá az áfa.

Ilyen lesz a vendéglátó egység és a komfortpontok

Érdekes olvasni, hogy milyen lesz ez a tér. (Jelenleg épül, még nem sokat tudunk róla, legfeljebb a korábbi látványterveket ismerjük.) Mint írják a kilátó felé enyhén lejtő épületről van szó, az ide látogatók számára könnyen igénybe vehető járható, zöldtetős felülettel kapcsolódik, amely a rendezvények „természet közeli” lebonyolítását célozza, mint egy természetes domb jelenik meg. A délen húzódó völgy felől azonban egy zöldtető alá rejtett épülettömeg tekint ki a táj felé. A zöldtetős nézőtéri részek alatt húzódnak meg az épületegyüttes vendéglátó, kereskedelmi, vizesblokk és műszaki-technikai-raktározási funkciói. Az előzetes program alapján egy 50 adagos főzőkonyhát helyeznek itt el a szint nyugati egységében, amely több oldalról megközelíthető vendégtérrel rendelkezik. A nyugati oldalon az étteremhez tartozó irodák, a szociális helyiségek, illetve a személy- és teherforgalommal kapcsolatos helyiségek, terek zárják le az épületet.

A korábbi látványterv, Puskás Péter építész stúudiójának, a Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. tervei



Az elvárt szolgáltatás a pályázati kiírás szerint a Horváth-tetőre, az Avas-tetőre és az Avas kilátóhoz érkező látogatók gasztronómiai kiszolgálása. A teraszra napernyők, árnyékolók kihelyezhetők, de a településképi előírásokat be kell tartani. A területhez tartozik két különálló komfortzóna is (női, férfi, akadálymentes mosdók) ezek üzemeltetése is a leendő bérlő feladata lesz.

Még nem késő pályázni, hiszen december 7. a benyújtási határidő. Ha több lenne a pályázó, itt is licitet tartanak, ennek időpontja a kiírás szerint december 13.

Már lezárult a pályázat

A városháza sajtóosztályán a nemrégiben lezárult, a kilátó fényfestésének terveire kiírt pályázat eredményéről is érdeklődtünk.

Válaszuk szerint a tévétorony új világítása formák, alakzatok megjelenítésére is alkalmas lesz. Miskolc önkormányzata november 6-ig várta a javaslatokat és ötleteket arról, hogy a miskolciak milyen tematikájú kivilágítást és képeket látnának szívesen a kilátón. Címer, lovas vitéz, koccintó poharak, színházi álarc, filmszalag, béka, vár, szív, gyertya és évszakok képei – néhány, a felhívásra megküldött javaslatok közül. Ezek közül választja ki a városvezetés azokat, amelyek a kilátón hamarosan már láthatóak lesznek, válaszolták kérdésünkre.