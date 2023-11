Egy Búza téri aluljáróban lévő üzlettulajdonos kereste meg portálunkat azzal kapcsolatban, hogy az aluljáró lezárása miatt „megcsappant a forgalma”. Azt mondta portálunknak, hogy bár Mokrai Mihály, a terület önkormányzati képviselője azt mondta nekik a kezdetekkor, hogy összesen hat hétig tartanak a munkálatok, már 12 hete nincs teljesen megnyitva.

Milliós hiánnyal küzdenek

Amióta tart a felújítás, a forgalmunk nagyon visszaesett, milliós nagyságrendben mérhető a kárunk, hiszen a vásárlók sem szívesen jönnek le az aluljáróba, ha a másik oldalon nem mehetnek ki

– mondta. Azt is ismertette, hogy gyakran azzal találkoztak, hogy napokig semmilyen munka nem zajlott a területen. „Természetesen fel vagyunk háborodva, mert nekünk ezt a forgalomkiesést senki nem téríti meg, és szerintem ez igazságtalan” – részletezte. Azt is elmondta, hogy van olyan üzlettulajdonos, aki ki se nyitott már hetek óta mert teljesen feleslegesnek találja. „A Búza téri vásárcsarnok forgalma is visszaesett, erről több tulajdonostársam mesélt nekem, és így az ünnepek előtt ez komoly gondot okoz a vállalkozóknak” – hangsúlyozta.