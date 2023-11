Átalakítva, hamarosan újra helyszíne lehet szakmai értekezleteknek, közösségi programoknak - írta az egyetem honlapja. Arra is kitértek: a lehetőségekhez képest költséghatékony felújítás során kicserélik a teljes villamos hálózatot, korszerű világítótestek kerülnek beépítésre, illetve teljes körű festés és mázolás történik. Új burkolatot kapnak a padlók, kicserélik a bejárati ajtókat és leburkolják a teraszokat is. Egy szoba beáldozásával a korábbinál nagyobb darabszámú vizesblokkot alakítanak ki, de így is 9 szoba marad 27 ággyal.

A szobák korszerű fűtőpaneleket kapnak, a vizesblokkok fűtése elektromos padlófűtés lesz. A jelenlegi felújítás a belső terekre koncentrál, a homlokzat megszépítésére még kicsit várni kell. Jövőre az udvaron készül közösségi főző-sütő hely, fedett pihenővel, illetve egy kis parkoló - részletezték.