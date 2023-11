„Huszonötödik éve dolgozom ezen a telephelyen. Az itt található tér és Sajó-holtág mindig foglalkoztatott, hiszen ez egy darabka a természetből az ipari létesítmény gyűrűjében, de funkció nélküli. Úgy voltam vele, hogy ezzel kezdeni kellene valamit” – árulta el Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője. „Több éve részt veszünk az Európai Hulladékcsökkentési Hét versenyében akciókkal. Ebben az évben a csomagolások kerültek a fókuszba. Azt gondoltam, hogy itt a kiváló lehetőség, hogy harmóniát teremtsünk a hulladék és a környezet között egy világviszonylatban is egyedülálló R-park formájában. Nagy szerencsénk, hogy a telephelyünkön található természeti terület a miskolci önkormányzat tulajdonában van, mert a várostól megkaptuk a használati jogát és a segítséget a park kialakításához. Alapvetően ma mindenki a körforgásos gazdaságról beszél. Ha felülről nézzük ezt a parkot, akkor köröket látunk, ami szintén ezt szimbolizálja. A körökön belül pedig a tanösvény állomásait hoztunk létre. Arról, hogy, hogyan készülnek a csomagolások, illetve hogy a csomagolóanyagokat, hogyan tudjuk újrahasznosítani, sőt akár alkotni vele. Ezek a fotoSokk fallal indulnak, amelyen egy ember egy havi szemétadagja látható a kidobott csomagolóanyagból. A fallal szeretnénk az emberek figyelmét felhívni rá, hogy mekkora a baj. A tanösvényen önállóan is végig lehet menni. A múzeumokhoz hasonlóan fülhallgatóban meghallgatható audioguide nyújt ismeretterjesztést a látogatóknak az egyes állomásokon, Muki, a telephely kabalaállata hangján. Továbbá lehetőség van tanóra vezetésre is. A foglalkozások interakítvak, a kiállítási elemek online játékokkal, kérdőívekkel kiegészítettek. A tárlatvezető segédanyag és a játékok mind QR-kóddal beolvashatóak. Ezek célja, hogy minél több gondolat és talán jövőbeli változás induljon el Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén és szemléletformálást tudjunk elérni.”

Fiatalon kell kezdeni

Ahhoz, hogy Miskolc igazán zöld lehessen, a lakosok gondolkodásának átalakulása is szükséges.

„David Attenborough írta, hogy a természet világa nem végtelen és nem sebezhetetlen, kíméletre és védelemre van szüksége. Azt gondolom, hogy ez lehetne a jelmondata a mai kor világának” – mondta köszöntőjében Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Gyermekkoromban még csak havonta végeztek hulladékszállítást, mert nem volt rá szükség gyakrabban. Ugyanis annyi hulladék nem keletkezett, hogy heti rendszerességgel megtöltse a kukákat. Sokszor a csomagolás, így a szemét is újrahasznosult. Modern világunk átalakult, kényelmesebbé váltunk és minden természetesnek tűnik. Érdeklődéssel olvastam, hogy az itt található tanösvény és park egy szabadidőcentrum, amely komplex szemléletformáló programnak egy eleme. Nagyon tetszett az is, hogy a MiReHu munkatársai traccspartit rendeznek csütörtök reggel a Búza téri piacon, hogy népszerűsítsék az újrahasználható csomagolóanyagokat, illetve a csomagolás kiküszöbölését. Szembesíteni kell a polgárokat minél fiatalabb korban, hogy mi a mi felelősségünk és minél többet beszélni róla. Erre szolgál majd pénteken 18 órától a Miskolc Városi Szabadidőközpontban megnyíló jégpályával közös program. Emellett az állam is úgy döntött, hogy beleszól ebbe. Januártól olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek igyekszenek 10-15 százalékkal lecsökkenteni a termelődő hulladékmennyiséget. Ha mindez megvalósul, akkor esélyünk van rá, hogy a következő generáció egy sokkal szebb, zöldebb és élhetőbb világot kap és az emberiség az erőforrásait sokkal hatékonyabban fogja tudni hasznosítani.”