Barna lovag címmel készített el egy rövidfilmet, amit Martin Lawrence ihletett.

Már gyerekként is szerettem a színész filmjeit, meg Eddie Murphyt. Mindig az afroamerikai karakterekkel tudtam azonosulni, ezért is szeretném, ha az én filmjeimben pedig romák lennének a főszereplők. Ráadásul elvetem azokat a sztereotípiákat, hogy csak zenészként tud felemelkedni egy roma gyerek, vagy hogy mindig a romák szegénységét kéne bemutatnunk

– mondta Lakatos Richárd, aki szerint sokkal fontosabb, hogy a fiatalok tudják, bármilyen tehetség lehet bennük, amit tanulással kell alátámasztani ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni.

A filmet helyben készítették

A Barna Lovagot az újmassai őskohónál, az Égervölgye Ifjúsági Táborban és a közelében lévő erdőben forgatta egy öt fős stáb.

„Romák és nem romák együtt készítettük el, a stáb tagjai között van egyetemista, tanár, informatikus és gazdász. Ez egy fantasy film, de azt üzeni, hogy ki kell használnunk a lehetőségeinket, amik adódnak az életben. Merjünk cselekedni! Ami különlegessé teszi ezt a filmet, az nemcsak a gyors és dinamikus filmkészítési stílus, hanem a lelkes csapatmunka és egy 80 ezer fős követői tábor a TikTok és a YouTube felületein. Hiszem, hogy a projekt egyedi humorral, szakmai munkával és erős üzenettel rendelkezik" – nyilatkozta az encsi fiatal.

A YouTube csak mellékes

A YouTube-er középiskolákban tart motivációs beszélgetéseket.

Jelenet a filmből

„Sokszor találkozom azzal az elképzeléssel a fiatalok körében, hogy majd ők készítenek videókat, és milyen jól meg fognak élni belőlük. Fontosnak tartom, hogy álmodjanak, de azt is, hogy továbbtanuljanak. Biztatom őket, hogy készítsék el azokat a videókat, mert ezzel a tevékenységgel nagyon sokat tanulnak majd például a vágásról és a szerkesztésről. Ettől függetlenül azonban végezzenek el egy iskolát, mint ahogyan én is lediplomáztam a Miskolci Egyetemen gazdasági informatikusként 2014-ben. Jelenleg videográfus, social médiamenedzser vagyok, ami azt jelenti, hogy cégek és alapítványok projektjeiben veszek részt, akár tanácsadóként is, amíg felfuttatják social médiafelületeiket. Most is itthonról dolgozom" – mondta Lakatos Richárd, aki The Unitut néven motivációs videókat is készít fiataloknak. Természetesen segíti őket az influenszerré válásban is.

Már gyerekként is videózott

Autodidakta módon tanulta meg a filmkészítés alapjait.

„Az egyetem után a Magyar Televíziónál voltam gyakornok, ahol továbbfejlesztettem tudásomat. Hat éven át laktam Budapesten, ahol vágóként is dolgoztam. 2013-tól van YouTube-csatornám, aminek csaknem harmincezer követője van több mint ötmillió megtekintéssel. A TikTok-csatornámat két éve működtetem, itt több mint ötvenezer követőm van tizennyolcmillió megtekintéssel és csaknem másfél millió lájkkal" – magyarázta, majd hozzátette, a YouTube-csatornák ötvenezer felett plusz nézettséget generálnak, ráadásul vírusvideónak hívja a szakma azokat a videókat, amik egy hét alatt óriási nézettséget hoznak, mert úgy terjednek, mint a vírus. Lakatos Richárd több ilyen videót is készített. Reméljük, a Barna Lovag is ilyen lesz.