A Herman Ottó Múzeum vezetésével, a Miskolci Egyetem és az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltára kutatóinak közreműködésével végzett kutatási program a Miskolchoz csatolt egykori falvak komplex vizsgálatát végzi Falu a városban címmel. Erről egy konferencián számoltak be a kutatás résztvevői hétfőn, a MAB székházban. A megjelenteket dr. Hajdú Ildikó, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese köszöntötte. Majd dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi karának dékánja nyitotta meg a konferenciát.

A 3 évvel ezelőtt elindult kutatási program részleteit, célját és eredményeit dr. Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum vezető kutatója ismertette a jelenlévőknek. Mint mondta, a kutatás kiindulópontja Szabadfalvi József Falu a városban című kézirata volt, amely 1999-re készült el, de soha nem jelent meg. Ez a hagyaték nyújtotta az alapot a kutatáshoz - monda Tóth Arnold. Hozzátette, a kutatás során, arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy a Miskolchoz csatolt egykori falvak, ma már városrészek, hogyan változtak a 19. és a 20. században, először a város közelében, majd a város részeként. De azt is vizsgálták, hogy hogyan formálódott az életmód, és hogyan alakult a kultúra, a helyi társadalom. Most a vége felé járnak a kutatásnak, ezért egy tanulmánykötetben összegzik majd az eredményeket, de ez még megjelenés előtt áll. Már napvilágot látott ebből a kutatásból 12 publikáció különböző szakmai folyóiratokban magyar és angol nyelven is. A kutatócsoport kilenc tagból állt – hangzott el, akik 6 konferencián, 24 előadásban számoltak be eddig már kutatásaikról. Egy kutatást lezáró kötet is készülőben van egy digitális adatbázis létrehozása mellett a későbbi kutatásokhoz – hangzott el.