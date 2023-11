November 7-én Hajdú-Bihar vármegyében is madárinfluenza-kitörést igazolt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), míg november 8-án azt jelentették be: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a laboratóriumi vizsgálat.

A legfrissebb madárinfluenza hírek nyomán érdeklődtünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál a B-A-Z megyei fertőzöttségi helyzetről.

A Nébih válaszában közölte: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg nincs madárinfluenzával érintett baromfitartó telep.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszadob településen megállapított magas patogenitású madárinfluenza kitörés köré felállított tíz kilométer sugarú kör érint tíz Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei települést. Ebben a zónában korlátozások alkalmazandóak a baromfi és baromfitermékek szállításának vonatkozásában.

Madárinfluenza elleni védekezésben érintett települések:

Girincs, Kesznyéten, Kiscsécs, Prügy, Sajóörös, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszalúc, Tiszaújváros.