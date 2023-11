Már tíz órától kígyózó sorokban álltak a Miskolci Egyetem díszaulája előtt az emberek szombaton délelőtt, hogy bejussanak és szemezgethessenek a jobbnál jobb könyvekből. A nagy sikerű februári vásár után most ismét Miskolcra érkezett az Alexandra kiadócsoport szépséghibás és hibátlan, de akciós könyvvására, amely számos kedvezménnyel kecsegtette az érdeklődőket.

Valéria is most érkezett az aulába. Ő szakácskönyveket szeretne vásárolni, de ahogy elnézi a kínálatot, biztos benne, hogy nem csak azzal és nem csak eggyel fog hazatérni, mert igazi könyvmolynak tartja magát, így ez a rendezvény egy igazi kánaán számára, fogalmazta meg véleményét a könyvvásárról.

Pár méterrel odább három hölgy tanakodott. Az idősebbik elmondta: „bíztunk benne, hogy sok olyan könyv lesz, amelyek jó árban vannak és érdekel is minket. Én vallással kapcsolatban kerestem könyveket, de olyanokat eddig még nem találtam, minthogy angol nyelvű könyveket sem, de gyermekkönyveket sokat, szerencsére” – mondta. Majd hozzátette, hogy „összességében pedig azt gondoltam, hogy sokkal több könyv lesz”. Kérdésünkre, hogy milyen gyakran vásárolnak könyveket és milyen műfajban, azt válaszolta, hogy elsősorban a gyerekek tanulmányaihoz szükséges könyveket szerzik be és csekély a szabadidő eltöltésére szánt kiadvány. A kisebb gyermekeknek fejlesztő könyveket szoktak beszerezni, a nagyobbaknak pedig a tanuláshoz szükséges könyveket, mondta.

Egyre többen vannak

Kapitány Máté, az Alexandra Könyvkiadó könyvvásárának helyszíni szervezője elmondta, hogy most harmadik alkalommal jöttek Miskolcra és tapasztalatai szerint mindig egyre többen és többen vannak, tehát a miskolciak szeretnek olvasni, következtetett a szervező.

„Van mindenféle könyvünk, vannak szépséghibás könyvek és vannak utolsó darabos könyvek is és nagy akciókkal érkeztünk, de akár már 100 forintos áron is hozzá lehet jutni egy-egy példányhoz” – foglalta össze a könyvvásár lényegét. De a legújabb megjelenésekből is hozunk – tette hozzá. Majd elmondta, hogy egész évben járják az országot, minden hétvégén, és egy egy helyszínre 3-4 havonta vissza is térnek.

„Miskolcon is voltunk, legutóbb augusztusban és jöttünk most és február környékén visszatérünk – tájékoztatott a szervező. Általában 3-4-5000 fős létszám fordul meg minden helyszínen tapasztalatai szerint. A miskolci könyvvásáron minden műfaj megtalálható, de a könyvek mellett társasjátékok, puzzle, iskolai kiegészítők: tollak, ceruzák, karácsonyi díszek és csomagolópapírokat is sorakoznak – mondta Kapitány Máté, az Alexandra Könyvkiadó könyvvásárának helyszíni szervezője.