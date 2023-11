Heves reakciót váltott ki Miskolc baloldali városvezetésénél, hogy a kormány lezárta a Modern Városok Program meg nem valósított elemeit. Jogosak a baloldali reakciók? – kérdeztük dr. Kiss Jánost.

– Erre csak azt tudom üzenni a miskolci baloldali pártoknak, hogy jó reggelt kívánok. Négy évet ültek a milliárdokon, senki sem akadályozta meg őket, hogy ezt a pénzt Miskolc fejlesztésére fordítsák, de úgy tűnik, hogy nekik ennél „fontosabb dolgaik” voltak. Az előző városvezetés itt hagyta nekik a kidolgozott projekteket, itt hagyta nekik a pénzt, mi kellett volna még? Történelmi blama, hogy így sem tudtak négy év alatt teljesíteni, és most szégyenszemre elbukják azt a pénzt, amit még a fideszes városvezetés szerzett meg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz bátorságuk nyilvánosságra hozni a pontos összeget, amit most miattuk elveszít Miskolc.

Amúgy pedig legyünk őszinték, ami most történik, az az elmúlt négy év városvezetésének tökéletes tükörképe, és egyben egyenes következménye.

Hiszen mit látunk négy éve a városházán? Egymással veszekedő baloldali pártokot, akik mára már a saját polgármesterüket is meg akarják buktatni, és most a végjátékben kitört közöttük a kapuzárási pánik is.

– Azt is mondja a miskolci baloldal, hogy az előző fideszes városvezetés értelmetlen beruházásokra, a diósgyőri várra és a miskolctapolcai Ellipsum Fürdőre szerzett 28 milliárd forint forrást.

– A baloldalnak nem arról kellene beszélni, hogy az előző városvezetés mire szerzett 28 milliárdot, hanem arról, hogy ők maguk mire szereztek 28 milliárdot. Segítek, semmire nem szereztek: se 28 milliárdot, se semmit. Az pedig, hogy a miskolci baloldal értelmetlennek nevezi a diósgyőri vár felújítását, egyáltalán nem lep meg, hiszen egy ódivatú pártszemléleti alapon mindig is a vár ellen voltak, hosszasan cikkeztek ellene a városházi lapban, és sajnos nekik az sem számít, hogy ezzel a vár turisztikai értékét rombolják. Sok időbe és sok pénzbe fog kerülni, hogy ezt a baloldali anti-marketing kampányt hatástalanítsuk. Jellemző a baloldal hozzáállásra, hogy bár a vár jelenleg is épülhetne, de ők inkább leállították az építkezést.

– Veszélyben van a vár felújítása, megújítása?

– Megnyugtatok mindenkit, a diósgyőri vár nincs veszélyben. Veszélyben akkor volt, amikor 1673-ban leégett a tetőszerkezete, és az azt követő évszázadokban, mert senki nem akarta újjáépíteni. De ez a mostani felújítás be fog fejeződni, még akkor is, ha a jelenlegi városvezetés ideiglenesen leállította, a kétkedőket pedig arra kérem, hogy várják meg amíg a vár elkészül, és akkor mondjanak róla véleményt.

Dr. Kiss János az átadás előtti bejáráson az Ellipsum Fürdőben. Véleménye szerint a városvezetés képtelen üzemeltetni, folyamatosan kinyitják majd bezárják

Fotó: Vajda János

– A másik, általuk „értelmetlennek" nevezett beruházást, az Ellipsum Fürdőt viszont december 1-jén újra nyitja a városháza. Mit szól ehhez?

– Itt az a kérdés, hogy miért volt egyáltalán zárva? A kivitelező ugyanis április közepén végzett azokkal a munkálatokkal, amikre hivatkozva bezárták a fürdőt. Azóta 7 hónap telt el. Ezalatt az időszak alatt Miskolc lekerült a turisztikai térképekről, nem véletlen, hogy az egyik legismertebb turisztikai honlap, a travelo.hu szó szerint azt írta, hogy „Miskolc nem a legjobb úti cél idén nyáron, turistáknak nem ajánljuk." Szóval, amikor a miskolci baloldal értelmetlennek nevezi az Ellipsum Fürdőt, akkor talán jó lenne, ha előtte megkérdeznék a miskolci turisztikai ipar szereplőit is erről. Az Ellipsum a baloldalnak egyébként csak azért nem tetszik, mert képtelenek üzemeltetni, folyamatosan kinyitják majd bezárják. Évek óta nem találtak a fürdő élére olyan vezetőt, akinek van szakmai tapasztalata, elhanyagolták a fürdő marketingjét, és leállították a fürdő mellé tervezett szállodafejlesztést, szakmai alapon nézve hibát hibára halmoztak, és persze mindig valaki másra mutogattak.