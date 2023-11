Különleges közösségi térben

Az országos vándorkiállítás Budapestről érkezett, Miskolc város önkormányzata a helyet biztosította ingyenesen. Szopkó Tibor alpolgármester elmondta, ez egy nagyon fontos alkalom. "Nagyon értékes, ha munkájukban sikeres emberek vissza tudnak adni valamit a köznek. Számomra azonban más fontos üzenete is van ennek, hiszen mikor létrehozták elődeink a Szinva teraszt az akkori egyszerű parkolóból, éppen ilyen és hasonló eseményeket terveztek ide" – mondta, majd hozzátette, szerinte a médiaszokások változása nem hat ki a sajtófotókra, hiszen azok a valóságot mutatják be.

A fotósok szívük szerint is dolgoznak, nemcsak megrendelésre

Bánkuti András kurátor mutatta be a kiállítást

Fotó: Bujdos Tibor

A kiállítás december 11-éig látogatható. Bánkuti András, a tárlat kurátora szerint nagyon szép és izgalmas helyet kapott az anyag Miskolcon. "Büszkék lehetnek erre az érdekes térre a miskolciak, akik most a negyvenegyedik sajtófotó kiállítást láthatják. Már 1982 előtt is voltak hasonló tárlatok, csak akkor még nem számoztuk őket és nem is minden évben indítottuk el a folyamatot. Most már azonban egy öttagú nemzetközi zsűri választja ki a legjobb képeket, amik közül egy részét a vándorkiállítás 21 tablón mutatja be" – mondta, majd a jelenlévőknek tárlatvezetést tartott, azzal a felkiáltással, hogy nézzenek is a lábuk elé amellett, hogy belemélyednek a fotókba.

