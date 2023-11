A városháza sajtó osztályának küldött elektronikus levelünkben szerettünk volna megtudni az egyébként már javában épülő jégpályáról például, hogy milyen feltételekkel lehet használni a pályát, és kell-e majd fizetni érte. Az is érdekelne bennünket. hogy mennyibe kerül a jégpálya felépítése és üzemeltetése. Ki üzemelteti? Ki fizeti az építés, üzemeltetés költségeit? Amennyiben választ kapunk kérdéseinkre, megosztjuk olvasóinkkal.

Egy város, két pálya

Mint ismert, a városi sportcsarnok mellett is működik műjégpálya, amelyet rendszeresen lehet közönségkorcsolyázásra használni, erre az előttünk álló hétvégén és később is lehetőség lesz. Mindez azt jelenti, hogy az ünnep idején két használható jégpályája is lesz Miskolcnak. Amennyiben az Erzsébet téri ingyenes lesz, feltehetően inkább azt látogatják majd a csúszkálni vágyók.