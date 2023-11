Hatalmas érdeklődés övezte a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG), a Fémipari Szakembercsoport, a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet és a Syrius-Weldtech Zrt. által megrendezett II. Syrius Országos Fémipari Szakember versenyt, ahol az előző évvel ellentétben a hegesztők nem egyénileg, hanem csak párban, csőszerelőkkel közösen nevezhettek.

A kifejezetten erősnek mondható mezőnyben végül az Ökrös Dávid és Lázi Imre bizonyult a legjobbnak. Mint fogalmaztak, már a versenyen való részvétel is megtiszteltetés volt számukra, az pedig csak hab volt a tortán, hogy végül ők állhattak fel a dobogó tetejére.

A zsűri tagjai

Forrás: Syrius-Weldtech

Második helyen végzett a Kim-Tech Kft-től Tóth Gábor hegesztő és Elek László csőszerelő. Harmadik helyezett lett a Miskolci Egyetem hegesztőmérnök csapata, Madarász Nándor hegesztő és Sahm Alden csőszerelő. Különdíjat érdemelt Madarász Nándor, aki hegesztőként vett részt a versenyen, de a csőszerelés feladatában végzett munkája kiemelkedő volt. A Miskolci Egyetem indulója Sahm Alden csőszerelőként vett részt a versenyen, ám ő valójában doktorandusz hallgató és a részvételével hirtelen az országos versenyből nemzetközi versenyre változtatta a megmérettetést.

Példamutató lehet a sikerük

Arra a kérdésre, hogy mi okozta számukra a legnagyobb kihívást, Ökrös Dávid úgy felelt, hogy a versenyfeladat egy elég bonyolult izometria volt, két anyagfajtából készült.

„Adott volt egy rozsdamentes illetve egy szénacél anyagminőség, ami 45 fokos karimakötésnél váltott, de a legnehezebb feladat számunkra az, hogy profi mester zsűritagok előtt kellett dolgozni és megfelelni. A verseny alatt nagyon jó szakembereket ismerhettünk meg, ami már önmagában is egy nagy nyeremény volt” – mutatott rá.

Ökrös Dávid és Lázi Imre is arról beszélt, hogy úgy érzik, mindenki a saját életének a kovácsa, de romaként szerintük példamutató lehet a sikerük sokak szemében. Mint mondták, nekik egyetlen munkahelyükön sem volt problémájuk abból, mert romák.

„Csak jó ember és rossz ember létezik"

„Úgy vélem romaként olyan dolgokat sikerült elérnem az életemben, hogy ez sok hátrányos helyzetű fiatalnak és roma gyermekeknek egyaránt példa értékű lehet. Nem a származásunkon van a hangsúly hanem, hogy mit akarunk elérni az életünk során” - nyilatkozta Lázi Imre.

„Véleményem szerint kétféle ember létezik, hovatartozás nélkül. A jó ember és a rossz ember. A romák között pedig igen is vannak nagyon jó szakemberek. Célunk is az, hogy minél több fiatalban felkeltsük az érdeklődést a szakma iránt, mivel ez egy jól fizető szakma és hatalmas sikereket lehet elérni benne” – jelentette ki Ökrös Dávid.

Jövőre is megszervezik a versenyt

Toma Zoltán, a főszervező Syrius-Weldtech Zrt. vezérigazgatója elmondta, a versenyzők kivétel nélkül büszkék lehetnek magukra, nagyon komoly munkát tettek le az asztalra, a nehezített feladatokkal mindenki megbirkózott. Hozzáfűzte, a győztes páros jelenleg is aktívan dolgozik és profik abban, amit csinálnak, ezért teljesen megérdemelten vihették haza a főnyereményt.

„Nagyon örülünk neki, hogy családias környezetben, nagyon jó hangulatban zajlott le az egész verseny. Figyeltünk arra, hogy szakmai találkozó jellege legyen az egésznek, ne legyen senkiben versenydrukk, közös bográcsozást is szerveztünk a résztvevőknek. Amely alkalmával kötetlenül beszélgethettek is egymással, hogy ki hogy éli meg a versenyt, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek” – mutatott rá.

Jobbra: Toma Zoltán főszervező

Forrás: Syrius-Weldtech

Felhívta rá a figyelmet, a verseny azért is egyedülálló, mert a szakemberek kérdezhetnek azoktól a mesterektől, akik vizsgáztatják őket, ráadásul a hegesztőmérnök is találkozhatott a hegesztővel, ami a gyakorlatban csak sokszor ritkán fordul elő.

Toma Zoltán bejelentette, 2024-ben harmadszorra is megrendezik a versenyt, ezért tavasszal érdemes figyelni a hivatalos fórumokat és a sajtót a részletekkel kapcsolatban. Mint mondta, ez egy nyitott közösség, ezért magánszemélyeket és cégeket is szeretettel várnak akár nézőként is.