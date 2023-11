Katalin napi hagyományok

Sok hagyomány kapcsolódik november 25-höz, azaz Katalin napjához. A legismertebb az az időjóslás, hogy "ha Katalin kopog, karácsony locsog" - vagyis ha november 25-én fagyos, télies idő van, karácsonykor enyhébb időjárás várható. A másik, "ha Katalin szépen fénylik, a karácsony vízben úszik" - azaz ha Katalin napján megáll a liba a jégen, akkor a karácsony sáros lesz. Az időjárás-előrejelzés mellett szerelmi jóslás is kapcsolódik ehhez a naphoz: november 25-én éjjel megálmodhatják a lányok a jövendőbelijüket. Ezen a napon tilos az asszonyoknak dolgozni, viszont szabad mulatni. Mivel ez a nap a Kisfarsang utolsó napja, ilyenkor tartják a Katalin-bált. Hagyomány a Katalin-napi vásár is, amelyet a miskolci Fazekasban is ápolnak.