Nem minden gyermek él olyan körülmények között, hogy karácsonykor a szépen feldíszített fenyő alatt sok-sok ajándék várja. Olyan családok is élnek a környezetünkben, amelyek annak is örülnek, ha az ünnepek alatt lesz mit enniük, és be tudják fűteni lakóhelyüket. Advent időszakában rájuk is gondolunk, ezért hirdeti meg az Észak-Magyarország minden évben karácsonyi Segítünk! akcióját.

Az Észak-Magyarország munkatársai és olvasóink segítségével igyekszünk örömet szerezni egy-egy gyermekközösségnek. Ezúttal a Hernádnémetiben lévő Sütni Jó! Alapítványnál, Galamb Alex védőszárnyai alatt nevelkedő 15-20 mélyszegénységből indult gyermek számára szeretnénk csodálatossá tenni a karácsonyt. Idén tehát nekik van szükségük a nagylelkű emberek önzetlen segítségére.

Várjuk az ajándékokat

Galamb Alex szegénysorból indulva, gyermekvárosi lakóként küzdötte fel magát odáig, hogy pék-cukrász szakmát tanult, leérettségizett, a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatója tanító szakon, és a Debreczeni Márton Szakképző Iskolában a gyakorlatra oktatja a pék-cukrász tanulókat. Az általa életre hívott Sütni Jó! Alapítvány Hernádnémetiben lévő sütödéjében 15-20 helyi gyermeket tanít a sütés alapfogásaira. Kialakult egy kis közösség, amely átsegítheti a kicsiket az élet első nehézségein.

Kérjük kedves olvasóinkat, járuljanak hozzá karácsonyi Segítünk! akciónk sikeréhez. A hernádnémeti gyerekeknek – 8 és 13 év közöttiekről van szó – szükségük lenne játékokra, meséskönyvekre, karácsonyi meglepetésekre. A használt ruhák és játékok is kiválóak, csak ügyeljünk arra, hogy azok jó állapotban legyenek. Jó hasznát vennék télikabátoknak, nadrágoknak, de más, jó állapotban lévő ruha is megfelelő.