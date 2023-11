Még sok koncert lesz az évadban

Több évtizedes hagyománya van a zenekarnak a karácsonyi koncertek rendezésében.

„Több is lesz ebben az évben, szeretnénk tartani egyet a selyemréti templomban és Görömbölyön is. Új kezdeményezésként most adventi hangversenyeket is szervezünk: december 2-án a Zenepalotában, aztán Alsózsolcán és Szerencsen is lesz koncertünk. Nyáron is elvittük programjainkat a vármegyébe, ahol sikerrel jártunk, jó fogadtatása volt hangversenyeinknek. Kettőt tartunk a Miskolci Nemzeti Színházban, egyet Emődön, amiknek már több éves hagyománya van. Majd Felsőzsolcára visszük el" – tette hozzá Szászné Pónuzs Krisztina, aki hozzátette, a zenekar honlapja megújult a kornak megfelelően.

Az országban egyedülálló CD-t adtak ki

Sziklavári Károly, a zenekar szakreferense elmondta, a felvétel a hatvanadik évfordulóra született.

„Kuriózumnak számít ilyen tartalommal, ugyanis Mosonyi Mihály három művét rögzítettük, amiket magyar együttes még sosem örökített meg hangfelvételen. Mosonyit Liszt és Erkel mellett szoktuk emlegetni, ő is a magyar romantikus zeneművészet kiemelkedő mestere volt. A CD-kiadás hagyományát most felelevenítjük, még Kovács László kezdte el ritkán játszott darabokkal – mondta, utalva ezzel arra, hogy a covid és az energiaválság miatt a zenekar ezen tevékenysége is háttérbe szorult. A szakember beszélt még a Yamaha bérletről, ami januárban, februárban és áprilisban jelent majd egy-egy hangversenyt. – Az elsőn Brahms zenéje lesz főszerepben, a második a karneváli hangulatról szól majd, a harmadik pedig Rahmanyinovot mutatja be. Mindháromban azonban közös, hogy előtérbe kerül a zongora."