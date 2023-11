Most már lehetővé válik, hogy a Baráthegyi Majorság modellje mások számára is adaptálhatóvá váljék. Jövő évben a „Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért” pályázati felhívás keretében pedig akár 500 ezer euró támogatást is lehet majd kapni szociális farmok létrehozására.

Így várhatóan a következő években több tucat új szociális farm is születhet, az elért hátrányos helyzetűek száma pedig több száz is lehet. Eddig, ha egy szociális intézményben a terápiás, fejlesztő foglalkoztatás keretében megtermeltek egy salátát vagy egy tojást, azt valójában nem ehették meg vagy adhatták el, mert a szigorú élelmiszer-biztonsági követelmények ezt nem tették lehetővé.

Egyszerűsített forma

Ugyanis eddig Magyarországon csak magánszemély (őstermelő, kistermelő, családi gazdaság) és speciális szabályok szerinti mezőgazdasági vállalkozás működtethette azt. A közösségi gazdálkodás fogalma hiányzott eddig a hazai jogrendből. Így több helyen megszűntek jó kezdeményezések, maradtak szürke zónás megoldások, mint például a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában. A 2023. november 16-án a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók is végezhetnek kistermelői tevékenységet. Így megoldódik az a probléma, amivel a fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és más hátrányos helyzetű személy foglalkoztatását segítő szervezet szembesült, olvasható többek között az alapítvány közleményében. Mint írják: 15 évnyi lobbimunkájuk eredménye, hogy a jogszabály elismeri Magyarországon a szociális farmokat, és bárki számára lehetővé teszi a közösségi gazdálkodás egyszerűsített formában történő elindítását.