Előnye, hogy a tiszaújvárosival ellentétben valódi jég borítja és korcsolyakölcsönzés is lehetséges.

Kalandos sportcentrum

A vármegye másik végében, Sátoraljaújhelyen a Zemplén Kalandpark jégcsarnokában pedig már el is indult a korcsolyázási szezon még október végén. Vasárnap pedig jégdiszkóval lepték meg az aktív kikapcsolódás kedvelőit. A következő közönségkorcsolya időpontja egyelőre még várat magára, de érdemes figyelni a jégcsarnok közösségi oldalát. Egyébként Újhelyben az alapszolgáltatásokon kívül extrákkal is kedveskednek a korizóknak. Korcsolyasisak és védőfelszerelés kölcsönzésére is van lehetőség, és korcsolyaélezést vállalnak a helyszínen. Sőt, pályabérlés szintén lehetséges, amiről Séra Zoltánnál a [email protected] e-mail címen lehet érdeklődni. A kalandpark további szolgáltatásairól nem is beszélve. Ezek a helybéli sípályát is magukban foglalják.