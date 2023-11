A karácsonyi készülődés jegyében a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos szerzőt és művészt invitált meg miskolci üzletébe a Géniusz Könyváruház, így vendégük lesz az író Leslie L. Lawrence, vagy épp a zenész Pataky Attila (EDDA). Ugyanakkor első könyves miskolci szerzőknek (például az egyedülálló, haiku-kat - hagyományos régi japán költészeti forma - író Kovács-Lazók Nikoletta, vagy épp a szűkebb pátriánkban hírnevet szerző alkotók is tiszteletüket teszik a Géniusz Könyváruházban, mint például Berta Eleonóra és Reiman Zoltán, akik mind dedikálják is műveiket.

Időrendben 2023. november 23. (csütörtök) 16:00-tól: Leslie L. Lawrence - Legújabb Sindzse és az Átkok könyve című könyvét dedikálja. 2023. december 4. (hétfő) 16:00-tól: Bárdos István - Most megjelenő Miskolci rocklegendák című könyvét dedikálja. A sztárvendég Pataky Attila, az Edda frontembere lesz. 2023. december 10. (bronz vasárnap) 11:00-tól: "A három csodás grácia délelőttje!" - Dedikálnak: - Berta Eleonóra - A most megjelenő (immár 4. könyve jelenik meg) Lélekkötés című könyvével érkezik - Dr. Szanyi Ildikó - A Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum tanárnője - Pillangóhatás című könyvével érkezik - Kovács-Lázók Nikoletta - első könvyes író és költőnő, aki a most megjelent: Miről álmodik egy robot? című egyedülálló haiku kötetével érkezik. 2023. december 15. (péntek) 16:00-tól: Bózsó Gyula - az ÉSZAKERDŐ Zrt. osztályvezetője, aki legfrissebb kötetét, az Ehető erdő címűt mutatja be. 2023. december 17. (ezüst vasárnap) 13:00-tól: "Sorsod Borsod kicsit másképp, avagy hogyan fér meg egy asztalnál a szépség és a miskolci sárkány?" - Két miskolci, illetve miskolci származású szerző érkezik az áruházba. - Bánhidi Lilla - A Sorsod Borsod című krimijét - Reiman Zoltán - A bloggerből lett író több kötetét mutatja be