Az impozáns album 45 ehető növényt ismertet informatív, szórakoztató formában, a felismerésüktől, a gyűjtési tippeken át a feldolgozásukra adott receptekig. A kötetet hétfőn mutatták be a HotelPalota Lillafüred Beatrix termében.

A bemutatón köszöntőt mondott Veres Pál, Miskolc polgármestere. "Miskolc páratlan település, hiszen nemcsak körülölelik a Bükk erdői, hanem be is nyúlnak a városba – fejtette ki a polgármester. - Az erdőben pedig rengeteg kincs van, gyümölcsök, gombák, amelyek természetesek, egészségesek, nem a szupermarketek polcain „termettek”, és amelyeken keresztül újra felfedezhetjük apáink, nagyapáink tudását. Hiszen ők még járták az erdőt, és birtokolták annak a bölcsességét, hogy mi az, ami ehető, ami finom, mi pedig, ha visszanyúlva ehhez a tudáshoz, fantasztikus íz élményekkel lehetünk gazdagabbak. Én ezért is köszönöm a szerző, a kiadó munkáját, és bízom benne, hogy ezáltal a könyv által még többen választják az aktív turizmust, az erdőjárást itt, nálunk, és szeretik meg Miskolcot és környékét" – zárta szavait a polgármester.