Inkább a férfi cipőre szakosodott, miért nem a nőiekre? Nincs nagyobb fantázia a női cipőkben?

Ott sokkal inkább tobzódhatna az ember.

Akkor miért a férfi cipők?

Tisztelet a kivételnek, de a férfiak praktikus emberek és azt szeretik, hogy ha van egy jó, kényelmes cipőjük, akkor ők azt viselik addig, amíg tönkre nem megy és ha lehet mindenhová azt hordják, tehát rendkívül strapabírónak kell lennie.

De a nők is így vannak ezzel.

Igen, de a nőknek van több cipőjük, minden alkalomra más. A kiskosztümhöz, a zöld szoknyához van például zöld cipő, lapos talpú, magas sarkú, sportos cipő stb.

Egy férfi sem vehet fel egy öltönynadrághoz sportcipőt, alapesetben, bár ez is egyre jobban divat lett?!

Igen, egyre gyakrabban találkozunk ilyennel, aminek én személy szerint nem örülök. De visszatérve, ha egy férfinek van egy jó barna vagy fekete cipője, akkor azzal jár dolgozni, de ha hazamegy, le kell vinni a kutyát sétáltatni, nem cseréli le, oda is abba megy. De a hétvégén a telekre is abba a kényelmes cipőbe megy és a rendezvényekre, ahol táncolni is kell, oda is jó lesz az a bizonyos cipő. Én ezen a szemlélten szeretnék változtatni. Hogy miért? Mi férfiak nagyon szeretjük, ha egy dekoratív nő nő sétál mellettünk, aki szépen fel van öltözve. A ruhához megfelelő kiegészítőket és táskát, valamint cipőt visel. A haja, a körme, a sminkje tökéletes és ápoltságról árulkodik. A férfi pedig büszkén kihúzhatja magáét, hogy ő van ezzel a szép nővel. De vajon a nő mit gondol? Ő vajon meg van-e elégedve azzal a férfival, amibe éppen belekarol? Rendben van-e a ruhája vagy-e hozzá megfelelő cipője? Én van-e rá igénye? Én ezen szeretnék változtatni és a férfitársaimnak a figyelmét felhívni, hogy ne csak az az egy cipő legyen, hanem merjünk színeket viselni, legyen többféle cipőnk, tudjunk választani az alaklomnak és funkciónak megfelelő lábbelit. Sajnos a cipőboltokban is 85 százalékban van kínálat a nőknek és 15 százalékban a férfiaknak. Én szeretnék választékot biztosítani és szemléletet formálni.

De árban egy ön által kézzel készített cipő és a konfekció darabjai között hatalmas különbség van! Nem?

Ez igaz, viszont azt se felejtsük el, hogy ezek a kézzel készült lábbelik nem a fogyasztói társadalom szemlélete alapján készülnek, hanem egy értékrend mentén. Minőségi anyagokból, jó technológiával és olyan módon, hogy az javítható is legyen. Mert hozzászoktatták az embereket például egy mosógépnél, hogy ha elromlik le kell cserélni, mert egyszerűbb egy újat vásárolni, mint a régi megjavítani. A különböző háztartási gépeket is csak annyi időre tervezik, amíg a garancia tart, addig vállalják, hogy a gép addig kifogástalanul működik, utána már nem. Mérnököket foglalkoztatnak azért, hogy a termék adott ideig működjön és ne tovább. A mi lábbelijeink nem így készülnek. A technológiája és az anyaghasználat is olyan, ami sok évig bírja.

Az ön által készített, rendeltetés-szerűen használt cipő, mennyi ideig bírja?

Pont most adtam vissza egy cipőt, amit már harmadjára hoztak vissza talpalni. Egy cipő mire odakerül, hogy talpalni kell, az körülbelül három év. Ez az ominózus cipő, tehát már kilenc éve szolgálja gazdáját.

És a felső része? A bőr?

Látszik rajta a használat. Ha elhozzák hozzánk egy problémával, akkor teljesen átnézzük és megjavítjuk, ha valami nem megfelelő. Ugyanúgy mint egy autó estében, amikor elvisszük mondjuk olajcserére, akkor is átnéznek rajta mindent. Mi is megcsinálunk a cipőn mindent.

Magának, családjának ön készíti a lábbeliket?

Igen, magamnak én készítek cipőket, illetve a családnak is, viszont nem olyan intenzitással, mint ahogy azt elvárják tőlem, hiszen megvannak a napi feladatok. És egy nőnek például nincs az a cipő mennyiség, amennyi elég lenne. És a gyerekeknek is elég gyorsan nő a lábuk. Most legutóbb, nemrég a két unokámnak készítettem cipőt.

Kovács Attila príma díjas mestercipész dolgozik-e éppen valamin? Készül-e versenyre? Van-e most valami a cipészasztalon?

Készülök egy versenyre, ami jövő év áprilisában lesz. Ez egy világverseny lesz Londonban. Itt viszont konkrétan meghatározzák, hogy milyen cipőt kell készíteni és mindenkinek ugyanazt a modellt kell elkészítenie, ugyanabban a színben, ugyanabban a méretben. Az anyag pedig sima borjúbőr. Ez egy viszonylag bekorlátozott verseny, a fantáziát nem lehet olyan szinten elengedni.

A fazon is meg van határozva?

Igen, meg.

Most ott lesz harminc-negyven ugyanolyan cipő. Hogy lehet ebben különbséget tenni és értékelni?

Nem lesz ugyanolyan, ezeken a határokon belül kell valami nagyszerűt és kiemelkedőt létrehozni.