A Közút tájékoztatása szerint a megelőző síkosságmentesítési munkáknak köszönhetően egyelőre még nincs fennakadás az országos közutakon, ugyanakkor a szakemberek már most arra hívják fel a teherautóval közlekedők figyelmét, hogy közlekedésbiztonsági okok miatt időszakosan korlátozhatják a mozgásukat, ha azt az időjárási körülmények indokolják. Ez vonatkozhat több szomszédos ország határátkelőjénél a ki- és belépő oldalon egyaránt, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel követniük a www.utinform.hu oldalt.

Ónos esőben csak téli gumival!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdától csütörtök reggelig országosan közel 5000 tonna útszóró sót és mintegy 300 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki a kezelésébe tartozó utakra, főleg megelőző síkosságmentesítés céljából. Az ónos esővel és intenzív havazással érintett területeken a legmagasabb készültségi fokozatban, teljes humán erőforrással és gépi állománnyal az utakon dolgoznak. A folyamatos és ütemezett munkavégzés mellett főleg az ónos esővel érintett területeken időszakosan lehetnek téliesebb útviszonyok.

A személyautósoktól azt kérik a szakemberek, hogy hogy csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, és csak akkor, ha halaszthatatlan dolguk van.

Megállíthatják a teherautókat

A teherautóval, vagyis a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművekkel közlekedőknek fel kell készülnie arra is, hogy egyes hegyvidéki szakaszokon - mint például Veszprém vármegyében a 82-es és 83-as főút, Nógrádban a 2-es főút vagy Pest vármegyében Tinnye környékén – időszakosan megállíthatják őket, hogy a baleseteket elkerüljék és a személyautó forgalmat fenntarthassák. A korábbi évek tapasztalatai alapján vannak olyan térségek, ahol ónos eső vagy intenzív havazás esetén a teherautók nehezebben tudnak közlekedni az emelkedőkön, az esetleges balesetek miatt pedig nagyobb torlódások alakulhatnak ki és ilyenkor a feltorlódott kocsisorokban vesztegelhetnek a közútkezelő munkagépei is. Arra is felhívják a szakemberek a teherautósofőrök figyelmét, hogy a környező országokban is lehetnek a nap folyamán korlátozások, a ki- vagy akár a belépő oldalon is.

Ezért arra kérik őket, hogy figyeljék a www.utinform.hu oldalt, ahol nemcsak az aktuális út- és látási viszonyokról, hanem az időjárási helyzet miatt bevezetett belföldi és határátkelőkön érvényben lévő korlátozásokról is pontos tájékoztatást kaphatnak.

A szakemberek kérik, hogy a nehézgépjárművel közlekedők is vezessenek a szokásosnál óvatosabban, az időszakos korlátozásokat tartsák be és olyan helyszínt válasszanak majd az esetleges várakozási időre, ahol biztonságosan meg tudnak állni és onnan el tudnak indulni.

Önöknél is havazik? Küldjön képet!