A tételekhez kapcsolódó előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal igyekeznek hozzájárulni a sikeres vizsgákhoz és a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Utóbbi azért is fontos, mert bár a felvételi minimum ponthatárokat eltörölték, viszont továbbra is a magasabb pontszámmal jelentkezők jutnak be a legnagyobb eséllyel a felsőoktatási intézményekbe.

Segítik a felkészülést

Dr. Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem beiskolázási és oktatásszervezési igazgatója elmondta, az érettségire való felkészítő tanfolyamokat úgynevezett hibrid formában szervezi az intézmény. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan órák, melyek személyes jelenlétet követelnek, és vannak online felkészítők is. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar fizika, matematika és informatika, digitális kultúra tantárgyakból már elindította felkészítő tanfolyamait, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar emelt szinten földrajz-előkészítőt indít december elején, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar januárban indítja magyarból és történelemből, az Egészségtudományi Karon egészségügyi alapismeretekből emelt szinten, januárban indul majd. Az Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett szövegértés-, szövegelemzés-kurzus pedig minden képzésben részt vevő hallgatónak segítséget nyújt a későbbi tanulmányaikhoz. Ez november nyolcadikán már elindult, de még lehet rá jelentkezni.

Az előkészítőkre a jelentkezés a karok honlapjain vagy az egyetem honlapján lévő linkeken keresztül lehetséges.

Fontos változás, hogy a 2024-es évtől kezdve az intézmények maguk határozhatják meg, hogy mire adnak pluszpontokat. A Miskolci Egyetem olyan szabályozást hozott, hogy aki az előkészítők 75 százalékán részt vesz, az 20 többletpontra jogosult – tájékoztatott a beiskolázási és oktatásszervezési igazgató. Ezt az intézmény egy igazolással bizonyítja a diákoknak – tette hozzá. Majd dr. Ádám Zoltán elmondta, hogy azt tapasztalják, hogy tanfolyamaikra a korábbi évekhez képest nőtt az érdeklődés. Ezek az előkészítők azok számára hasznosak, akik idén fognak érettségit tenni, de azokat is várják, akik már rendelkeznek érettségi vizsgával, de még egy tárgyból vagy egy másik szinten szeretnének érettségi vizsgát tenni.

Jelentős változás lesz a felvételi pontszámításban is – mondta dr. Ádám Zoltán. A 2005 előtti régi, hagyományos érettségi vizsgák eredményei máshogy számítódnak majd be. Tehát aki teheti, tegyen emelt szintű érettségit, mert az teljes mértékig beszámítódik – javasolja. Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve nőtt az előkészítők iránti érdeklődés. És azt vélelmezik, hogy a januárban és februárban induló képzésekre még inkább nőni fog az érdeklődés, mert addig már megjelenik a felvételi tájékoztató, amely tartalmazza az intézmények elvárásait és azt, hogy mire adnak többletpontokat majd a továbbtanulni szándékozónak.