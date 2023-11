Már évekkel ezelőtt eltervezték, hogy felújítják, kiszélesítik Miskolcon a Thököly-hidat, hogy az így létrejövő új csomópont kedvezőbb lehetőséget kínáljon majd a közlekedőknek, hogy a déli tehermentesítő útról átsoroljanak az északi tehermentesítőre. A város szándéka az, hogy ezzel is csökkentsék azt a terhet, amelyet a gépjárműforgalom jelent a belváros azon részének, amely az Avasalja, illetve a Szent István tér környékén található. Ez volt a alapvetése a projektnek, amelynek keretében tehát nemcsak felújítják, hanem ki is szélesítik a fontos közlekedési csomópontot.

Grandiózus munka

A miskolci önkormányzat beruházását az FK-Raszter Építő Zrt. nettó 413 millió forint ellenében végzi az idei nyár közepétől kezdődően. A munkálatok részeként, első ütemben július elején kiépítették a forgalomkorlátozást a Thököly-híd térségében körülbelül 75 méter hosszban, az Újgyőri főtér felé: a Kiss Ernő utca külső forgalmi sávját lezárták.