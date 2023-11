Több burkolathiba lehet

A téli időszakban a burkolathibák kijavítására korlátozottan nyílik lehetőség.

„A hóeltakarítást csak akkor tudják hatékonyan megkezdeni, ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az 5 centimétert, az alatt csak sózásra van lehetőség. A téli hóeltakarításban és síkosságmentesítésben dolgozó nehézgépjárművek fordulóköre akár 2–5 óra is lehet. Ezen időszak alatt pedig időjárástól függően akár újabb 5–10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra. Ebből kifolyólag újabb beavatkozást kell végeznie a munkagépeknek, amíg a havazás el nem áll. Addig pedig télies útviszonyokra és lassabb haladásra kell a közlekedőknek felkészülni. A csapadék a burkolatba bejutva a fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítheti az aszfaltot, emiatt alakulnak ki burkolathibák. Ahol a javítási munkákat nem tudjuk elvégezni, ott táblázással hívjuk fel a közlekedők figyelmét a burkolathibákra. Télen is az utak úthálózati szerepe alapján végzünk kátyúzást, vagyis a forgalmasabb útszakaszokon található hibák javítása elsőbbséget élvez. A tartósabb és hatékonyabb burkolatjavítási munkák elvégzésére tavasztól őszig van lehetőség, a teljes körű felújítások is ebben az időszakban valósulhatnak meg” – emelte ki a közútkezelő.

Ritkábban sóznak

A közútkezelő feladata a törzshálózathoz tartozó kerékpárutak tisztán tartása is, amelynek során odafigyelnek a balesetmentes megoldásokra.

„Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemein és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszain a téli időjárási viszonyok között egységes módon végezzük az üzemeltetési feladatokat. A téli tisztán tartás szempontjából kezelt kerékpárutakon törekszünk a só racionalizált felhasználására. Az érdesítő anyagok - homok, finom zúzalék, salak - felhasználására törekszünk. Esetenként az érdesítő anyag sóval szükséges arányban keverjük” – osztotta meg a Magyar Közút.