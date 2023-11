Bőséges lesz a karácsonyi halkínálat. A csapadékos időjárás kedvezett a haltermelőknek, így az idén jobb eredményt értek el, mint az elmúlt évben - közölte Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke az MTI-vel. Körülnéztünk Miskolcon, hogyan alakul a kínálat a Búza téri vásárcsarnokban és megkezdődött-e már a karácsonyi készülődés.

A búza téri szaküzletben ottjártunkkor jöttek-mentek a vásárlók, éppen Tarjáni Gábor vásárolt halászlének valót. Elmondta, hogy karácsonykor is lesz az asztalon hal, halászlé és sült keszeg formájában, hiszen családjukban ez már évek óta hagyomány, így most sem maradhat el.

Fazekas Gábor és felesége is már karácsonyra nézelődött. Elmondásuk szerint náluk havonta kétszer-háromszor is kerül az asztalra halétel, hiszen a családfő horgászni jár.

„Természetes, hogy idén karácsonykor is lesz nálunk halászlé, és valószínűleg sült hal is. Véleményem szerint a halászlé úgy jó, ha az alaplé, minél többféle halból készül. Nekem van otthon halam, de szerettem volna még hozzá többféle nyesedéket is vásárolni, hogy azzal gazdagítsam majd az ünnepi ízeket, de azt javasolták, hogy majd egy kicsit később jöjjek vissza, mert most éppen elfogyott. Hát így teszünk”- mondta. Felesége az árakkal kapcsolatban megjegyezte, „még nem néztünk szét alaposan, de ha jól látom, nem emelkedtek az előző évhez képest”- tette hozzá.

Kevesebb halat fogyasztunk

Itt bőséges a kínálat, Káposzta Zsolt, a Búza téri halas szaküzlet üzletvezetője szerint. Idén is ugyanazzal a választékkal várják a vevőiket, mint általában. Ponty, busa, amúr, harcsa, keszeg, kárász, pisztráng friss halak közül választhatnak a vásárlók, mondta. De fagyasztva is kínálnak afrikai harcsafilét, tonhal filét és folyami harcsafilét. Az üzletvezető hozzátette, hogy a legnépszerűbb még mindig a ponty és hozzá egy kis harcsafilé, melyből zömében halászlevet készítenek az ünnepi asztalra. Az árakról szólva Káposzta Zsolt elmondta, hogy ugyanazon az áron dolgoznak, mint tavaly karácsonykor, azóta nem változtak az árak. Ők a hajdúszoboszlói Bocskai halászati szövetkezettől szerzik be az élőhalakat, a fagyasztott termékeket pedig Budapestről a nagykereskedésből. Az üzletvezető tapasztalata szerint, már érződik, hogy elkezdődött a készülődés az ünnepekre, azaz már megindult az érdeklődés, de úgy érzik, ez minden évben egyre később indul el, és egyre rövidebb ideig tart.

Azt is megjegyezte Káposzta Zsolt, hogy évről évre csökken az eladott hal mennyisége, azaz valószínűnek tartja, hogy egyre kevesebben iktatják be a hal fogyasztását az ünnepi menübe.