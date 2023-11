Üresen árválkodik

Idén tavaszra aztán meg is épült az egészségház és - úgy tűnik - a kedélyek is nyugvópontra jutottak. A tetszetős épület - a projekt tartalma szerint - 5 felnőttorvosi rendelőt és 2 gyermekorvosi rendelőt tartalmaz, valamint kétszobás védőnői szolgálatnak adna otthont. Az épület azonban azóta sem népesült be.

Zárva...

Fotó: Bujdos Tibor

Mint megtudtuk, az épület tetőzete még az esetleges birtokba vétel előtt beázott, így garanciális javításra volt szükség. Az épület üzembehelyezésével kapcsolatos hatósági eljárások is elhúzódtak, így ebben az évben még csak kívülről csodálhatják meg a dél-kiliániak az épületet. Az érdemi gyógyító munka csak jövőre indulhat be az egészségházban.