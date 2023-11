Rászoruló kárpátaljai (beregdédai) gyermekes magyar családok megsegítésére gyűjt az idén is karácsonyi pénzadományt a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Egyesületük évek óta gyűjt év végén pénzadományt kárpátaljai, azon belül beregdédai rászoruló gyermekes magyar családok megsegítésére, írja portálunknak eljuttatott közleményében a kör. A több, mint másfél éve tartó orosz-ukrán háború miatt az eddiginél is drámaibb körülmények között élnek a szülőföldjükön maradt kárpátaljaiak. „Az ott élő magyar kisebbség ebben a helyzetben a túlélésért küzd és mi, anyaországi magyarok nem lehetünk közömbösek, nem hagyhatjuk magukra szenvedő társainkat" – fogalmaznak.

Az elmúlt években – a koronavírus járvány idejétől – elsősorban az egyesület számlájára várták a felajánlásokat. Ez alkalommal is, de remélik, hogy a hagyományos, személyes felkeresés módszerével is élhetnek, illetve gyűjtődobozokkal is gyűjthetnek majd a városi adventi ünnepségeken a gyertyagyújtások alkalmával.

„Tavaly 492615 forint gyűlt össze, amit 22 rászoruló család között tudtunk szétosztani a határhoz közeli Beregdéda községben. Egyesületünk ebben a rendkívül nehéz, valóban drámai, háborús helyzetben különösen szeretne segítséget nyújtani nélkülöző kárpátaljai testvéreinknek, hogy ne érezzék azt, hogy gondjaik közepette egyedül vannak" – hangsúlyozta a Sárospataki Wass Albert Kör. Hozzáfűzték: gyűjtésük december 24-ig tart. Az összegyűlt adományt terveik szerint személyesen adják át év végén.