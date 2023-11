Ahogyan azt a meteorológiai szolgálat előre jelezte, kedd hajnalra Miskolcon is leesett az idei télen az első hó. Délelőttre a havazás több helyen átváltott esőre és a lerakódott hóréteg is kásás. Az újabb gond akkor következhet be, ha estére fagypont alá csökken a hőmérséklet és az utak lefagynak.