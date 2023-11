Az Időkép bánkúti webkameráján láthatjuk, hogy délelőttre vastag hótakaró alakult ki Bánkúton és folymatosan havazik. Megkérdeztük a helyszínen működő vendéglátópari egységeket, hogy mit tapasztalnak.

Forrás: https://www.idokep.hu/webkamera/bankut_sicentrum

- Nem olyan régen érkeztem autóval és láttam, hogy éppen tisztítják az idevezető utat, úgyhogy fel lehet jutni. Jelenleg is esik a hó Bánkúton, körülbelül 15-20 centiméteres hóréteg alakult ki. Ilyenkor általában megnövekszik a foglalásaink és a hétköznapokon hozzánk érkezők száma is. Mindenképpen érdemes a téli időszakban is kirándulásokat szervezni a Bükkbe, vagy feljönni szánkózni, nálunk szánkóbérlési lehetőség is van – nyilatkozta szerkesztőségünknek a Fehér Sas Panzió és Étterem alkalmazottja. - A Volánbusz szombati napokon indít egy oda-vissza járatot Bánkút hegytetőre 8.55-kor a Búza térről, visszafelé pedig 11.10-kor Bánkútról. Mi szintén működtetünk buszjáratot, amely hétköznaponként közlekedik Miskolcról Bánkútra előzetes foglalás esetén, de visszafelé az nem jár. Miskolcon három helyen: a Búza téri görögkatolikus templomnál, az Újgyőri főtéren a körforgalom után és Felső-Majláthon lehet rá fölszállni.

- Estefelé fogunk felmenni a turistaházba, de mi is látjuk a webkamerán, hogy folyamatosan esik a hó. Ha hétvégéig leesik az a mennyiség, amit a meteorológia előrejelez, akkor a Bánkút Síklub vezetősége mérlegeli, hogy érdemes-e elindítani a síszezont – mondta el kollégánknak Szlifka Judit, a Bánkúti Turistaház ügyvezetője. - Számítunk rá, hogy néhány foglalás fog érkezni most a havas táj miatt. Bár a közlekedést és a feljutást mindig megnehezíti, ha nagyon sok havat mondanak.