Először csak az összes önkormányzati ügyfélszolgálatot akartuk egy helyre összpontosítani, majd lakossági javaslat után sikerrel integráltuk a közüzemi szolgáltatókat is - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester. - Egyedülálló, hogy egy helyen, egy modern, kényelmes ügyféltérben minden önkormányzattal és valamennyi közszolgáltatóval kapcsolatos ügyet elintézhetnek. Legyen szó távhőről, lakás, vagy hulladékügyről. A villannyal, gázzal, vízszolgáltatással kapcsolatos, vagy éppen szociális jellegű intéznivalóról. Nem kell a városban szerteszét időpontok után szaladni, és kényelmetlen helyeken várakozni, mert mindent egy helyen, a városházán elérhetnek a kulturált ügyféltérben. Emellett pedig a posta is az ügyféltérben áll rendelkezésre, így az esetleges befizetnivalót már rendezhetik is.