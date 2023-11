A Búza téri zebrák után most a Vörösmarty Mihály utca és a Soltész Nagy Kálmán utca kereszteződésében lehetett részük egy „kisebb” vizén járásban a gyalogosoknak Miskolcon. Egy olvasónk küldött fotót szerkesztőségünknek, aki azt írta, hogy már hónapok óta fennáll a probléma. Arra is rámutatott, hogy kisebb esőzés után szinte lehetetlen úgy átkelni a zebrán, hogy ne ázzon át a cipője a gyalogosoknak, így sokan az autók között mennek át, amely igencsak balesetveszélyes lehet.

Fotó: Olvasó

Az esettel kapcsolatban kérdeztük a kivitelezőt, amint válaszolnak, közöljük.