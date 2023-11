Ugyan szerdán "piros betűs ünnepként" mindenszentek napja volt, azaz minden nagyobb bolt és vásár zárva tartott, október 2-án, csütörtökön - azaz ma - az évszázados hagyományoknak megfelelően megrendezték a tradicionális ónodi kirakódóvásárt. Ezen még az sem változtatott, hogy ez a nap is ünnepnap, halottak napja.

Az is a hagyományokhoz igazodott, hogy mindent (is) meg lehetett vásárolni az ónodi vásárban: a kulcstartótól kezdve a színes tévéig, vagy a napos csibétől kezdve a lóig. Az időjárás is kegyes volt a vásározókhoz és a vásárlókhoz: verőfényes napsütésben lehetett sorjázni a standok között.