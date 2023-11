Az utóbbi hetekben egyre több helyen csaptak fel a lángok a lakóingatlanokban. Többen gondolhatják azt, hogy idén több a lakástűz azonban a boon.hu-nak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt írta, hogy „az elmúlt három évhez képest 2023-ban kevesebb ilyen jellegű tűzeset következett be”. Azt is írták, hogy idén eddig 347-szer kellett beavatkozni a tűzoltóknak lakóingatlant érintő tűz miatt. Rámutattak: tavaly ugyanebben az időszakban 416 tűzeset történt.

Különböző okok, egy kimenetellel

A lakástüzek kialakulhatnak különböző okokból, és számos tényező játszik szerepet a tűzesetek kialakulásában és annak mértékében is. Összeszedtük a leggyakoribb okokat, amelyek egy élet munkáját tehetik tönkre. A rosszul karbantartott vagy túlterhelt elektromos rendszerek és rossz bekötés, illetve elavult vezetékek és csatlakozók okozhatnak rövidzárlatokat, ami tüzet eredményezhet. A rosszul karbantartott fűtőberendezések, kémények vagy gázvezetékek meghibásodása is vezethet tűzvészhez. A konyhai balesetek is közrejátszanak a háztartásokban keletkezett tűzeseteknél; például a sütő vagy tűzhely bekapcsolva hagyása, túlzott olajforróság vagy égő étel elfelejtése tűzhöz vezethet. A tűzveszélyes anyagokat is sokan könnyelműen tárolják, amelyek a gyakran vezetnek tüzekhez. Bizonyos vegyi anyagok, gázok vagy folyadékok a lakásban, például háztartási vegyszerek vagy gyúlékony anyagok, tüzet okozhatnak.

Sokat tehetünk ellene

A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessük a fűtőeszközeinket is. Ha régebben épült épületben lakunk, időközönként érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni az otthonunk elektromos rendszerét is. Tanácsos a konyhába, hálóba és a nappaliba füstérzékelőt felszerelni a plafonra. Az első negyedévben 11-szer riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, jellemzően olyan lakásokba, ahol szén-monoxid-érzékelőt használtak. A legtöbbször a konyhában és a fürdőszobában jeleztek az érzékelők a megemelkedett szén-monoxid-szint miatt, de az életmentő eszközöknek köszönhetően sehol sem történt sérülés, vagy haláleset. A tűzoltók az érintett lakásokban szinte kivétel nélkül kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha beltérben nyílt láng ég és az nem kap elegendő oxigént.

A levegő-utánpótláshoz kevés, ha néha kinyitják az ablakot. Állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni. A balesetek megelőzése érdekében célszerű minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköz, vagy vízmelegítő közelében, a használati útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és figyelni kell a szavatossági idejére - tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ha mégis megtörténik a baj

A tűz megelőzése érdekében fontos az elektromos rendszerek és berendezések rendszeres karbantartása, figyelmeztető eszközök (például füstérzékelők – a szerk.) használata, valamint biztonságos konyhai szokások kialakítása. Emellett érdemes elkerülni a gyúlékony anyagokat és gázokat a megfelelő módon tárolva és használva. Ha tűzriadóval találkozok valaki, akkor sürgősen hívja a központi segélyhívót, és a helyszínt hagyja el. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy semmiféleképpen se próbáljunk meg önállóan beavatkozni egy lakástűzbe, mert különböző mérgező gázok is felszabadulhatnak az égés során, ami miatt életveszélybe kerülhet az adott illető. Ha egy társasházban tűz van, fontos azonnal intézkedni a lakók biztonsága érdekében. Fontos, hogy ne használjuk a liftet, mivel ez a tűzveszély miatt nem működhet, ezért a lakóknak gyalog vagy lépcsőn kell elhagyniuk az épületet. Mindig a saját és mások biztonságát kell szem előtt tartani egy tűzeset során. A tűzoltóság szakemberei rendelkeznek a szükséges felszereléssel és képzettséggel, hogy kezeljék a helyzetet.