Idén is megválasztották a karok bálkirályát és királynőjét, valamint egy párost a külföldi diákok közül is erre a pozícióra. A bál nyitótáncában a Miskolcz - Revital TSE működött közre, akik az est további részében is táncoltak még. A gólyabál sztárfellépője Horváth Tamás volt. Lakatos László pedig stand up produkciójával színesítette az estet. Kiegészítő programként, pihenősarok, selfitükör előtti fotózás és fényfestés várta a fiatalokat.