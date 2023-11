Tegnap főképp Kárpátalján volt jelentősebb (5-25 milliméter) eső, majd ma hajnalban egy újabb nedves léghullám érkezett nyugat felől és reggelig -főképp hazai területen - a Mátra környezetében hullott számottevő (8-15 milliméter) csapadék mondta megkeresésünkre Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság sajtóreferense. Ma napközben a hajnalban érkezett csapadékzóna kelet felé mozdul, és eleinte a Tarna és a Sajó vízgyűjtőjén hullhat még 5-10 milliméter eső, majd áthelyeződik a Bodrog és a Felső-Tisza vízrendszere fölé - tette hozzá. Csütörtökön és a pénteki nap első felében majd csökken a csapadékhajlam.

A Tarna csaknem teljes vízrendszerében az apadás dominál, ugyanakkor az éjszakai eső nyomán a patak parádi ágán és a Gyöngyös-patakon ismét vízszintemelkedés kezdődött. Szerdán Tarnaméránál és Tarnaörsnél is folytatódik a lassú apadás, ma még első fokot kevéssel meghaladó vízszintekkel – tette hozzá Pál Sára.

Bővizűek maradnak

A Sajó ma hajnalban tetőzött Felsőzsolcánál, az elsőfokú (300 centiméter) készültségi szintet mérsékelten meghaladó 330 centiméteres vízállással. Sajópüspökinél ma reggelre már első fok alá süllyedt a vízszint és várhatóan délutántól vagy estétől ez Sajószentpéternél és Felsőzsolcánál is bekövetkezik. A folyó alsó szakaszán szerdán és csütörtökön még további mérsékelt áradás várható – tudatta a sajtóreferens. A lehullott csapadék az árhullám levonulására nem lesz komolyabb hatással, legfeljebb a határszakasz apadását lassíthatja, vagy állíthatja meg átmenetileg a szakember szerint. Majd hozzátette, hogy a Bódva csaknem teljes hosszában apad, de legalsó szakaszán a szerdai nap első felében még stagnálás, esetleg kisebb, néhány centiméteres áradás lehetséges. Délután az apadás már a vízfolyás teljes hosszán dominál majd, csütörtöktől pedig a most még lassú üteme is növekedni fog.

Az eső hatására a Bodrog és a Felső-Tisza vízrendszerében is újabb, többnyire mérsékelt nagyságú árhullámok kialakulása valószínű, így mindkét vízfolyáson megmarad a „bővízű” állapot – továbbra is a készültségi szintektől lényegesen elmaradó vízállásokkal, nyilatkozta Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság sajtóreferense.