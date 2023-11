Mindenkinek segítenek a választásban, hogy az igényeinek legmegfelelőbbet vigye haza – hangsúlyozta Katalin. Ha az illatáért szeretnék, akkor a lucfenyő a legjobb választás, ha a tartósság a fontos, akkor inkább az ezüst vagy a nordmann fenyő a jó, ha pedig különlegeset akarnak a vásárlók, akkor a szerb lucot szokták javasolni. Az a fajta ugyanis alulról ezüst, a tűlevelek tetején viszont zöld színű és szépsége mellett tartós is. Az pedig tévhit, hogy az ezüstfenyőnek nincs illata, friss vágás esetén az a fajta is pompás illatot áraszt – tudatta a termelő. De olyan is van, hogy a vevő a fenyőfa formája alapján választ. Hiszen van gömb, cukorsüveg, vagy háromszög alakú is, illetve sűrűbb és szelősebb ágakkal rendelkező fa. Többnyire van gazdája a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, még négy méteres fenyőt is visznek mondjuk egy galériás lakásba – tudtuk meg. A frissen tartáshoz pedig adott egy jó tippet is Katalin: ha sós vízbe teszik a fenyőt, tovább tart akár egy meleg lakásban is. Ez a módszer a nem frissen, hanem már pár hete kivágott fának is jót tehet, de le kell vágni egy keveset a törzséből, ahonnan fel tudja szívni a nedvességet – ajánlotta a szakember.

Sokan már mikulásra feldíszítik

Rengeteg telefonos érdeklődés van már most is, de hivatalosan december elsején nyitnak, viszont akkor egészen 24-ig minden nap várják a leendő karácsonyfák új gazdáit. Mivel az új tendenciák szerint sok családban nem várják meg a karácsonyt a fenyőfa feldíszítésével, így már advent kezdetével, december első napjaiban is nagy nyüzsgés van náluk és idén is erre számítanak – avattak be a fenyves tulajdonosai.